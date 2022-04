La Val d’Orcia del vino torna ad alzare i calici. Orcia Wine Festival dal 23 al 25 aprile a San Quirico d’Orcia

SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – Tre giorni dedicati alle migliori produzioni enologiche della Val d’Orcia; tre giorni dedicati ai produttori ma anche ai winelover, alla cultura del vino, con momenti di approfondimento, degustazioni e masterclass, cucina, musica e spettacolo.

Ritorna, da sabato 23 a lunedì 25 aprile (con martedì 26 aprile riservato agli operatori) – dopo due anni di stop forzato causa pandemia -, l’Orcia Wine Festival mostra mercato dei produttori di vino Orcia, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia e Consorzio del Vino Orcia in collaborazione con Onav Siena, giunta alla 11esima edizione. Tre giorni di eventi nel segno dei vini Orcia in una location unica, come il centro storico di San Quirico d’Orcia e le sale affrescate di Palazzo Chigi, ma anche nel paesaggio più bello del mondo, quello del Val d’Orcia, dove operano le cantine e le aziende vitivinicole.

“L’Orcia Wine Festival – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Danilo Maramai – rappresenta un momento di promozione molto importante per le aziende vitivinicole dell’intero territorio della Val d’Orcia. Il vino di qualità, insieme alle altre eccellenze agroalimentari, rappresentano con il paesaggio e con le nostre bellezze storiche ed architettoniche, un richiamo turistico molto forte in grado di creare un valore aggiunto economico e sociale di primo piano”.

“Questo evento – aggiunge Marco Bartoli, vicesindaco e assessore a turismo ed attività produttive – si conferma un grande contenitore di eccellenze, su tutte le produzioni enologiche, che anche grazie ad Orcia Wine Festival sono cresciute in termini di qualità e di visibilità. In questa edizione, dopo due anni di assenza, ripartiamo con un programma dedicato agli amanti dei nostri vini, ai cittadini ed ai turisti, con tanti momenti da non perdere”.

IL PROGRAMMA

SABATO 23 APRILE

Ore 12 – Taglio del nastro per l’apertura delle sale e dei banchi di assaggio dei prodotti tipici

Ore 12.30 – Orcia Wine Music – Il vino nella lirica: pillole di omaggio al vino tratte da arie e cori famosi, eseguiti dall’Unione Corale Senese

Ore 15 – 17 – Orcia Wine for kids – laboratorio di cucina per bambini dentro Palazzo Chigi

Ore 15.30 – Degustazione guidata dei vini Orcia “Doppia annata” – a cura di ONAV Siena

Ore 17 – Orcia Wine Music – arie, romanze e canzoni lungo i secoli di storia di Palazzo Chigi

Ore 19 – Chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18)

DOMENICA 24 APRILE

Ore 11.30 – Degustazione guidata dei vini Orcia “Biodinamico e biologico” – a cura di ONAV Siena

Ore 12 – Apertura delle sale e dei banchi di assaggio dei prodotti tipici

Ore 12.15 – Centro Storico – Saluto dei Quartieri della Festa del Barbarossa

Ore 15/17 – Orcia Wine for kids – laboratorio di cucina per bambini dentro Palazzo Chigi

Ore 15.30 – Degustazione guidata dei vini Orcia “Le novità del territorio” – a cura di ONAV Siena

Ore 17 – Orcia Wine Music – Suoni DiVini: parole e musica

Ore 19 – Chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18)

Ore 20.30 – Palazzo Chigi – Cena a Palazzo

LUNEDI’ 25 APRILE

Ore 9 – 20 – Porta Nuova -Mercatino dei prodotti tipici e artigianali

Ore 10.30 – Degustazione guidata – Masterclass con Davide D’Alterio, Vice-Campione Sommelier d’Italia AIS

Ore 12 – Apertura delle sale e dei banchi di assaggio dei prodotti tipici

Ore 15 – 17 – Orcia Wine for kids – laboratorio di cucina per bambini dentro Palazzo Chigi

Ore 17 – Orcia Wine Music – Live music: quartetto di musicisti del Siena Jazz

Ore 19 – Chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18)

Nei tre giorni di OWF2022 saranno organizzati trekking (le mattine del 24 e del 25 aprile), visite guidate alla scoperta delle meraviglie del centro storico (23 aprile), escursioni in ebike (tutti i pomeriggi) abbinate a degustazioni e visite in cantina, pensate per immergere il visitatore nelle storie dei nostri produttori, con tante sorprese.

Tutti i giorni, dalle 13.30 alle 15 Orcia Wine painting – Workshop dimostrativo ad opera di Gloria Brescini, pittrice e scenografa romana trapiantata in Val d’Orcia, che darà nuova vita a tessuti di recupero attraverso pitture eseguite a mano utilizzando il vino come colore.

MARTEDI’ 26 APRILE – dalle ore 15 alle ore 18 – Orcia Wine Festival dedicato agli operatori del settore (titolari, gestori, dipendenti e collaboratori di ristoranti, bar, enoteche, wine bar, rivenditori food, hotel, catering e anche sommelier che si accrediteranno online).

INFO ORCIA WINE FESTIVAL

