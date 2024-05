A Montepulciano (Si) si celebra l’agricoltura con la Fiera delle Tre Berte dal 9 al 12 maggio

MONTEPULCIANO (SI) – Da giovedì 9 fino a domenica 12 maggio si terrà la 40esima edizione della Fiera dell’Agricoltura in loc.Tre Berte, a Montepulciano (Si).

La tradizionale manifestazione organizzata dall’Associazione Tre Berte, con il sostegno del Comune di Montepulciano (Si), che prevede musica, divertimento, ottima cucina e che si propone di promuovere i prodotti enogastronomici locali e, più, in generale, la cultura agricola del territorio attraverso una serie di iniziative che prevedono iniziative equestri, la mostra mercato del bestiame, l’esposizione di macchine e attrezzature per l’agricoltura, per il giardinaggio e la zootecnia.

Si parte giovedì 9 maggio con l’apertura della 40a edizione della “Fiera dell’Agricoltura” e la tradizionale cena denominata “A tavola con il Nobile”, un momento conviviale che ha riscosso un crescente successo nel corso degli anni, che prevede la degustazione di pregiate produzioni delle varie aziende vitivinicole del Comune di Montepulciano. L’evento è realizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano (gradita prenotazione al 338/7735097). Nell’occasione verrà consegnato il Premio per la 20a edizione del “Cantiniere dell’anno”, il premio, assegnato dal Consorzio, che vuole dare il giusto riconoscimento ad una delle figure centrali nelle aziende vinicole.

La Fiera dell’Agricoltura continua per tutto il fine settimana con le cene con il menù tipico e i piatti della tradizione toscana e i pranzi nei giorni di sabato e domenica. Sabato 11 e Domenica 12 Maggio, a partire dalle ore 08.00, si svolgerà la 13a Mostra Mercato di vitelloni da carne di razza chianina della zona di origine. Sicuramente originale l’iniziativa “Alla fiera col trattore”, il raduno di trattori previsto per sabato 11 maggio alle ore 15, con ritrovo presso il parcheggio adibito al raduno (accanto al ponte che porta all’Oasi), prima di una sfilata da Tre Berte ad Acquaviva e ritorno (per informazioni e adesioni: 338 5465117 – 347 3253786).

Domenica mattina spazio anche per un approfondimento su “Sanità e corretto uso del Farmaco Veterinario anche ai fini della prevenzione dell’antimicrobico resistenza”, grazie al contributo di qualificati operatori sanitari. Interverranno: la dr.ssa Agnese Cini – Direttore di Unità Operativa Complessa Igiene Allevamenti e produzioni Zootecniche ASL Toscana Sud Est; il dr. Luca Betti – Dirigente Veterinario UOC Igiene Allevamenti e produzioni Zootecniche e il dr. Luigi Liberti – Direttore di Unità Operativa Complessa Sanità Animale, ASL Toscana Sud Est Zona SUD.

Sempre all’interno della manifestazione, sono previste delle iniziative legate al mondo del cavallo, organizzate in collaborazione con l’Associazione Equestre Tre Laghi. L’ingresso dei cavalli in fiera è previsto venerdì alle ore 17. Sabato mattina, alle ore 10, è prevista la partenza del trekking a cavallo, un modo per scoprire e vivere il territorio in modo lento e sostenibile. Sempre nella serata di sabato, alle 21, si terrà il Grangalà serale degli spettacoli equestri. Il giorno dopo, a partire dalle ore 8.30 partenze delle gare di dressage (catogorie ID30, E80, E300) e, nel pomeriggio, partenza gimkana (categorie esordienti e amatori), prima delle premiazioni alle ore 17. Per maggiori informazioni: www.fieradellagricoltura.com

