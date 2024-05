Centinaio, Dl dimostra che agricoltura è priorità per Governo. Bene soluzione su agrivoltaico, tutela campi e sviluppo

ROMA – “Il decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri offre risposte molto attese dal mondo agricolo e non solo. Non è una semplice reazione alle proteste degli ultimi mesi, ma è la conferma che per questo governo l’agricoltura è una priorità strategica che vogliamo portare avanti con misure concrete e risorse specifiche”.

Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.

“Sul tema dell’agrivoltaico è stata trovata una buona soluzione, che tiene insieme la tutela dei terreni agricoli e lo sviluppo non invasivo delle energie rinnovabili. Ma guardo anche ad altre misure, come quelle volte a fronteggiare la peste suina africana, per la quale finalmente si prevedono nuove risorse e soprattutto l’utilizzo dell’esercito per contenere la presenza di fauna selvatica e ulteriori contagi”, aggiunge Centinaio.

“Emergenze a parte, il decreto offre una boccata d’ossigeno a chi lavora in un settore martoriato da grandi difficoltà. La sospensione dei mutui, il contrasto alle pratiche commerciali sleali che penalizzano gli agricoltori, le agevolazioni per i contributi, l’aumento del fondo per i contratti nella filiera dei cereali e altri interventi arrivano a sostenere l’agricoltura in quello che deve diventare un momento di svolta soprattutto a livello europeo. Il governo ha fatto la sua parte, ora bisogna invertire la rotta anche a Bruxelles”, conclude il senatore della Lega.

