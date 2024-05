Rinnovabili. Alleanza per il Fotovoltaico: Occorre assunzione di responsabilità collettiva per evitare stop a transizione energetica

ROMA – “Lanciamo un appello al Governo e alle istituzioni affinché si valutino con attenzione i recenti interventi legislativi che stanno mettendo a rischio la transizione energetica, arrivando addirittura a bloccarla”.

Lo afferma, in una nota, l’Alleanza per il Fotovoltaico.

“Il Governo ha, infatti, costruito una contrapposizione strumentale e nella realtà inesistente tra l’agricoltura e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Si tratta invece di due elementi complementari e quindi perfettamente compatibili. Anzi, possono e devono procedere in simbiosi. Il pieno rispetto dell’articolo 9 della Costituzione passa, infatti, anche per la transizione energetica, la decarbonizzazione e il contrasto ai cambiamenti climatici. È stato proprio il Presidente Mattarella a lanciare appelli affinché si raggiungano sicurezza e indipendenza energetica non affidandosi soltanto alle fonti energetiche tradizionali, ma puntando sulla transizione verde.

Purtroppo, invece, il Governo sembra procedere in direzione ostinata e contraria rispetto alla rotta tracciata dal Quirinale. Siamo quindi ottimisti e fiduciosi, perché convinti che le parole del Presidente Mattarella non restino inascoltate e che l’esecutivo le traduca in interventi concreti ed effettivi”.

