Il 21 luglio “Serata al chiaro di luna” al lago di Bolsena con le eccellenze del territorio

BOLSENA (VT) – “Serata al chiaro di luna”: nella suggestiva cornice di palazzo Monaldeschi della Cervara l’eccellenza gastronomica delle proposte dell’agriturismo Murera e dei vini dell’azienda agricola biologica Lotti incontra la bellezza del lago di Bolsena e del suo territorio in una notte di mezz’estate.

È la proposta per domenica 21 luglio, alle 21,30, di Voltumna Srls nell’ambito del ciclo “Eventi di acqua dolce” patrocinato dal Comune di Bolsena, in collaborazione l’enotabaccheria Dal Biondo 1977. “Malvasia Putinata” e “Meridio” saranno i vini proposti, abbinati a un ricco buffet “Immersi in un’atmosfera allegra e rilassante i partecipanti potranno sorseggiare vini di qualità e degustare prodotti della cucina locale, – affermano dal gruppo di lavoro Voltumna srls – ammirando la luna piena che illuminerà il lago e i suoi borghi rivieraschi”.

La prenotazione è obbligatoria per il numero limitato di posti. Si può scrivere all’email voltumna175@gmail.com o chiamare i numeri 328 8965009 – 320 2467716, per avere informazioni più dettagliate.

