Gli auguri di Confagricoltura ai nuovi Commissari all’agricoltura e all’ambiente

ROMA – “Congratulazioni a Veronika Vrecionova, alla guida della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, e ad Antonio Decaro, nuovo presidente della Commissione Ambiente – dichiara Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura – Grande soddisfazione per la nomina di Decaro: siamo il terzo Paese per importanza all’interno dell’Unione, meritiamo ruoli strategici”.

Nell’augurare buon lavoro ai neopresidenti, la Confederazione ricorda l’impegno che attende il nuovo Parlamento europeo, con importanti sfide da affrontare nel breve periodo per garantire solide prospettive al settore primario.

“A partire dalla revisione della Pac che si rende necessaria nell’immediato per assicurare un giusto reddito agli agricoltori e giusti prezzi ai consumatori, tutelando la nostra produttività e competitività sui mercati. Fondamentale, anche, la salvaguardia della reciprocità negli scambi con i Paesi terzi, affinché i prodotti importati rispettino i parametri di sicurezza e qualità adottati dall’Unione. Ribadiamo, inoltre, l’importanza di dotare le imprese agricole di strumenti concreti per raggiungere gli obiettivi dettati dal Green Deal – conclude il presidente di Confagricoltura -. L’agricoltura ha un ruolo centrale nell’economia italiana ed europea, pertanto merita un giusto riconoscimento. La nostra priorità è lavorare al fianco delle Istituzioni per rafforzare il settore”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it