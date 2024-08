Il clima rivoluziona anche il mercato delle macchine da giardino: sù decespugliatori, giù motoseghe

ROMA – L’andamento meteorologico condiziona il mercato delle macchine per il giardinaggio e la cura del verde. Dopo un inizio d’anno caratterizzato da temperature elevate prima e da una recrudescenza invernale poi, la stagione primaverile si è stabilizzata alternando precipitazioni piovose a giornate di sole intenso e favorendo così lo sviluppo delle piante.

Gli acquisti di macchine per la cura dei tappeti erbosi, la manutenzione delle siepi e la gestione del verde urbano hanno registrato già nei primi mesi dell’anno un andamento positivo: il primo trimestre aveva segnato una crescita del 2% delle vendite di macchine garden rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Nel secondo trimestre si sono registrati segnali di sofferenza nei primi 2 mesi, dovuti alle forti piogge, ma, alla fine di maggio, appena la stagione metereologica è ripartita, favorendo uno sviluppo consistente della copertura vegetale, si è assistito ad un recupero delle vendite di macchine. I dati – elaborati dall’associazione dei costruttori Comagarden e dal gruppo di rilevamento statistico Morgan – indicano nel bilancio complessivo del primo semestre un risultato in linea con quello dello stesso periodo 2023 (+0,3%), con incrementi significativi per alcune tipologie: i rasaerba crescono del 7%, i decespugliatori a scoppio del 5,6%, i decespugliatori/line-trimmers dell’11,7%. I soffiatori/aspiratori crescono del 4,3%, le tagliasiepi del 9,7% e i trattorini del 13,5%, mentre le motoseghe registrano un calo vistoso (-22,5%) e gli spazzaneve – anche in questo caso come diretta conseguenza del caldo anomalo – registrano un crollo del 95,2%.

L’attuale andamento delle vendite lascia prevedere per la fine dell’anno una crescita complessiva delle unità vendute pari al 2% rispetto all’anno scorso, con incrementi intorno al 6% per i rasaerba, al 4% per i decespugliatori, all’8% per i decespugliatori/linetrimmer, e al 7% per i trattorini. Sul dato di fine anno potrà influire, ancora una volta, l’andamento meteorologico, che in questi giorni desta preoccupazione per la scarsità d’acqua soprattutto nelle zone meridionali del Paese.

Un bilancio più dettagliato sul settore, e uno scenario delle tecnologie più innovative si avranno in occasione di EIMA Green, il Salone internazionale delle macchine e delle attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde, che si terrà dal 6 al 10 novembre prossimo alla Fiera di Bologna, nell’ambito di EIMA International, la grande kermesse della meccanica agricola organizzata da FederUnacoma e giunta alla sua 46ma edizione. Nell’area espositiva riservata al gardening – spiegano gli organizzatori – saranno presenti, su una superficie di oltre 10 mila metri quadrati, oltre 200 case costruttrici con tutte le novità di prodotto. Insieme alla mostra statica dei modelli, EIMA Green presenta anche un’area esterna per le dimostrazioni dinamiche, offrendo al pubblico – composto da operatori economici e manutentori professionali, ma anche dalla vasta platea di hobbisti del gardening e delle attività all’aperto – la panoramica delle soluzioni più innovative e la prova sul campo della loro efficacia.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it