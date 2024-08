John Deere presenta il pacchetto “Precision Ag Essentials”

MILANO – John Deere presenta il nuovo pacchetto “Precision Ag Essentials”, che offre la possibilità di utilizzo delle più recenti tecnologie Precision Ag in modo economico e adattabile a qualsiasi tipo di operazione agricola. Questa innovativa soluzione include i componenti hardware base (“Essentials”) e una scelta tra due tipologie di licenze d’utilizzo a tempo, fornendo agli agricoltori sempre più flessibilità e controllo nella loro esperienza con l’agricoltura di precisione.

Dr. Natalia Pauge, Product Marketing Manager Precision Ag John Deere per l’Europa, evidenzia i benefici di questa novità: “Con questo pacchetto gli agricoltori hanno più opzioni per iniziare ad utilizzare le soluzioni di agricoltura di precisione o per aggiornare la loro flotta alle più recenti tecnologie indipendentemente dal brand o dall’età delle macchine in loro possesso. I bassi costi iniziali e il modello di licenza annuale consentono la massima flessibilità poiché gli utenti possono continuare, sospendere o terminare l’utilizzo delle tecnologie di agricoltura di precisione dopo un anno, in modo da pagare solamente ciò di cui la loro azienda agricola ha bisogno”.

Con un costo iniziale di soli 2.990 euro, il pacchetto comprende tutti gli hardware necessari per utilizzare l’agricoltura di precisione John Deere:

· Display Universale G5Plus touchscreen da 12,8 pollici compatibile con lo standard AEF ISOBUS

· Ricevitore Universale StarFireTM 7500 con segnale di correzione SF1 per una precisione di +/- 15 cm.

· Modem JDLinkTM M con servizio di connettività JDLinkTM

· John Deere Operations CenterTM, il software di gestione dell’azienda agricola e delle macchine basato su cloud ed utilizzabile sia da computer che da mobile

Per utilizzare questi componenti sulle macchine gli agricoltori possono scegliere tra due diverse licenze di utilizzo a tempo:

· Licenza “Guidance” (€ 1.490/anno): offre la piena compatibilità AEF ISOBUS e include funzionalità come la guida AutoTracTM e AutoTracTM Row SenseTM

· Licenza “Precision Ag” (€ 2.990/anno): include tutte le funzionalità della licenza “Guidance” e ne offre di aggiuntive, come Controllo Sezioni, segnale SF-RTK con precisione +/-2,5 cm e AutoPathTM

Il pacchetto “Precision Ag Essentials” offre quindi agli agricoltori vantaggi chiave, come costi iniziali bassi per accedere a tecnologie hardware d’avanguardia per l’agricoltura di precisione, e opzioni di licenza annuale flessibili che consente loro di selezionare e pagare per le funzionalità che meglio si adattano alle proprie esigenze. Inoltre, l’intero sistema si evolve nel tempo con aggiornamenti software automatici per migliorare le prestazioni e aggiungere nuove funzionalità o migliorare quelle esistenti.

Xavier Lacombe, Sales Lead Precision Ag John Deere per l’Europa, sottolinea la versatilità di questa offerta: “Gli agricoltori potranno ora scegliere tra un acquisto una tantum degli hardware con una licenza permanente e il pacchetto ‘Precision Ag Essentials’, per un ingresso più flessibile nel mondo dell’agricoltura intelligente. A un prezzo estremamente interessante, potranno scoprire e iniziare a beneficiare delle funzionalità base o avanzate dell’agricoltura di precisione che meglio si adattano alle loro specifiche esigenze agricole”.

