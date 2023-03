John Deere lancia l’elettrificazione e la connettività per le attrezzature per campi da golf

MILANO – John Deere sta espandendo l’elettrificazione e la connettività sulle proprie attrezzature per campi da golf, offrendo ai clienti la possibilità di essere più rispettosi dell’ambiente e sostenibili senza compromessi sulle prestazioni. La nuova serie di modelli John Deere E-CutTM all electric e ibridi elimina completamente l’uso del carburante e dell’olio motore e introduce la connettività di serie sull’intera gamma delle macchine da golf.

Le nuove singole da green 185 E-CutTM e 225 E-CutTM completamente elettriche.​ Grazie alla loro silenziosità quasi assoluta, le singole da green John Deere E-CutTM ampliano la finestra operativa, permettendo all’operatore di lavorare la mattina presto o la sera tardi. Il tosaerba elimina completamente l’uso di carburante e olio motore. Uno dei componenti chiave dell’elettrificazione è l’affidabilità e la durata della batteria. Le singole da green John Deere E-CutTM possono coprire circa 4.650 m² con una sola carica grazie alla loro batteria agli ioni di litio da 58 volt, 3,2 kWh. Entrambe le macchine sono dotate di display TechControlTM avanzato, che permette ai superintendent di inserire la loro frequenza di taglio sulla base della velocità del cilindro elicoidale e della velocità di avanzamento. Inoltre, offrono la possibilità di posizionare la stegola a 10 altezze diverse, oltre alla regolazione longitudinale e alla modalità giro di chiusura, esclusiva nel settore, per il massimo del comfort e della facilità durante il funzionamento e le svolte. Il modello 185 E-CutTM è dotato di una larghezza di taglio di 46 cm, mentre il 225 E-CutTM, più grande, esegue un taglio di 56 cm.

Le nuove quintuple ibride da fairway 6700A E-CutTM e 7700A E-CutTM

I cilindri elicoidali elettrici delle nuove quintuple da fairway John Deere risparmiano fino al 30% di carburante e riducono il rumore, senza compromessi sulle prestazioni. I nuovi modelli ampliano la gamma di prodotti e offrono un modo di lavorare più rispettoso dell’ambiente. Eliminando più di 150 punti di perdita idraulica, il rischio di tale evenienza è ridotto del 90%. Il taglio in condizioni difficili o il verticut sono eseguibili senza problemi. La funzione LoadMatchTM rallenta la velocità della macchina quando il motore è sottoposto a carichi pesanti, mantenendo la velocità dei cilindri elicoidali e dando priorità alla qualità. Il 6700A E-Cut è un tosaerba ibrido da fairway a 3 ruote per una manovrabilità straordinaria sulle svolte strette.

Da molti anni John Deere è all’avanguardia nella connettività per le macchine agricole, e ora anche il settore del golf può beneficiare dei vantaggi della connettività e del John Deere Operations CenterTM. Nel 2023 John Deere introdurrà la connettività di serie su molte macchine da golf, il che costituirà uno strumento di gestione dell’intera flotta e offrirà una cronologia delle operazioni di taglio insieme alla documentazione precisa dell’utilizzo della macchina, del livello di carburante e dei codici di errore diagnostici. Inoltre, sarà possibile configurare perimetri e zone di lavoro delimitate. Entrambe le funzioni informeranno l’utente in caso di utilizzo sospetto, aumentando la protezione contro i furti. Il software è gratuito e disponibile come applicazione mobile e versione browser. Grazie alla nuova attrezzatura per campi da golf, John Deere è all’avanguardia nel campo della connettività. La tecnologia più recente e la rinomata affidabilità delle macchine John Deere continueranno ad accrescere efficienza e qualità nel futuro.

