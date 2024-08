Nuovi cloni di mele Gala dal CIV: così combattiamo i cambiamenti climatici

SAN GIUSEPPE DI COMACCHIO (FE) – Il programma di miglioramento genetico è al centro delle attività del CIV- Consorzio Italiano Vivaisti di San Giuseppe di Comacchio. Una parte essenziale di questo lavoro riguarda la selezione di nuovi cloni. Nel comparto della mela precoce, CIV ha selezionato due nuovi cloni di Gala che hanno mostrato caratteristiche particolarmente interessanti.

T-REX/CIVT15* si distingue per la colorazione precoce in confronto alle altre Gala. La produzione mostra un’ottima uniformità sia della maturazione che della pezzatura, con frutti dal calibro maggiore rispetto a quelli di altri cloni e una caratteristica forma tronco-conica.

La stabilità di T-REX ha colpito favorevolmente i breeder, che hanno deciso di selezionare questa varietà proprio per i suoi vantaggi produttivi. Anche negli areali di pianura, dove è più difficile raggiungere la colorazione precocemente, T-REX ha dimostrato questa caratteristica. Inoltre ha un habitus più compatto rispetto a Gala. I mercati asiatici stanno esprimendo un forte interesse per questo clone, che ha ottime prospettive di crescita a livello globale.

La risposta CIV ai cloni di Gala striati è TIGERGALA/CIVS15.

Questo clone, anch’esso caratterizzato dall’alto potenziale di striatura con un’ottima colorazione, estende gli areali di coltivazione ai mercati che sono particolarmente soggetti a difficoltà in questo ambito. Davanti a un cambiamento climatico che influisce negativamente sulla resa produttiva in particolar modo negli areali di pianura, TIGERGALA® spicca per la striatura intensa che riesce a raggiungere prima di altri cloni.

Federico Stanzani, Direttore commerciale del CIV, aggiunge: “L’interesse per Gala T-REX® è in continua crescita tra i coltivatori grazie alle sue caratteristiche distintive: il colore rosso e uniforme su tutta la superficie e il grande calibro. I frutti stanno catturando l’attenzione dei consumatori e degli acquirenti sugli scaffali”.

T-REX® e TIGERGALA® sono prodotti esclusivi e disponibili solo per i vivai soci di CIV: Mazzoni Vivai, Tagliani Vivai e Salvi Vivai. Il nostro programma di miglioramento genetico continua lo sviluppo di queste e altre varietà con l’obiettivo di massimizzare i vantaggi produttivi e le proprietà organolettiche contrastando le difficoltà dovute ai cambiamenti climatici.

