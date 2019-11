Soluzioni digitali per la protezione delle colture: BASF presenta xarvio™ Digital Farming Solutions e, per la prima volta, xarvio HEALTHY FIELDS ad Agritechnica 2019

L’agricoltura si trova ad affrontare importanti sfide a livello mondiale. In alcune regioni, la domanda di cibo e di mangimi è in rapida crescita, mentre in altre le condizioni produttive non sono soddisfacenti. In Germania e in altri paesi europei, sostenibilità e trasparenza sono sotto i riflettori. Per rispondere a tali sfide, xarvio™ Digital Farming Solutions di BASF sta sviluppando applicazioni digitali che rendono l’agricoltura più efficiente e sostenibile a livello mondiale. In occasione di Agritechnica 2019, ad Hannover (Germania) la fiera campionaria più grande del mondo nel settore della tecnologia applicata all’agricoltura, xarvio presenta le sue ultime novità presso lo stand “xarvio Field of Vision”.

xarvio HEALTHY FIELDS offre agli agricoltori possibilità innovative per la protezione delle colture. “La strategia di difesa delle colture consigliata da xarvio FIELD MANAGER sarà definita in collaborazione con un partner esperto che lavora con noi. L’agricoltore viene così alleggerito da attività complesse e può seguire ogni singola fase in modo trasparente. Se i danni fogliari correlati alla malattia riscontrati in campo alla fine di una stagione sono superiori rispetto a quanto concordato in anticipo, l’agricoltore riceverà un risarcimento,” ha spiegato Tobias Menne, Head di BASF Digital Farming. Gli Agricoltori e i partner esperti, in qualsiasi momento, possono monitorare in modo trasparente il rischio di infestazioni, le raccomandazioni, lo stato attuale dell’applicazione e la documentazione relativa alle misure intraprese. Un altro vantaggio: “Generalmente i partner sono sono dotati di tutti gli strumenti tecnici necessari e con xarvio possono quindi adattare automaticamente le strategie di difesa in ogni parte del campo,” ha aggiunto Menne.

SMART SPRAYING e xarvio FIELD MANAGER ottimizzano l’uso degli agrofarmaci

Presso lo stand xarvio, i visitatori possono scoprire altre applicazioni digitali intelligenti in ambito agricolo, come lo SMART SPRAYING, in fase di sviluppo in collaborazione con Bosch. “Grazie ai sensori delle telecamere, lo SMART SPRAYING sarà in grado di distinguere tra colture ed infestanti durante l’effettuazione del trattamento in campo,” ha spiegato Andree-Georg Girg, Global Head Commercial Operations Digital Farming in BASF. Nella pratica quotidiana sul campo, lo SMART SPRAYING è connesso a xarvio FIELD MANAGER, che stabilisce, grazie all’analisi di diversi parametri, se e quale prodotto agrofarmaco sia necessario e la quantità prevista per la rispettiva coltura, nonché la tempistica di applicazione. NEVONEX di Bosch garantisce un collegamento regolare e rapido tra FIELD MANAGER e SPRAYING.

Scoprite lo scanner per le infestanti, l’analisi dei danni fogliari e molto altro presso SCOUTING Mountain

In fiera presso “SCOUTING Mountain”, i visitatori possono toccare con mano l’app xarvio SCOUTING in azione. Grazie alla tecnologia di riconoscimento dell’immagine, xarvio SCOUTING consente all’utente di individuare e quantificare infestanti, malattie e danni alle foglie, determinare il livello di azoto, nonché contare e classificare gli insetti. Grazie alle nuove funzioni, xarvio SCOUTING è ora in grado di scannerizzare e documentare diverse infestanti e stabilire la presenza media di piante per metro quadrato dopo l’emergenza.

I visitatori possono inoltre conoscere il funzionamento di xarvio FIELD MANAGER, un prodotto digitale che facilita il processo decisionale degli agricoltori in ambito agronomico in diversi settori. L’obiettivo, una coltivazione più efficiente e sostenibile per ottenere il massimo da ogni parte del campo coltivato. Gli agricoltori possono visualizzare lo stato del loro campo in qualsiasi momento, ricevere consigli mirati sulla sua coltivazione e scaricare una serie di mappe per l’applicazione specifica in determinate parti della coltivazione. xarvio FIELD MANAGER si avvale di tecnologie di imaging, come le immagini satellitari, che abbina a dati agricoli, esperienza dell’agricoltore e know-how.

Le ultime funzionalità di xarvio SCOUTING e xarvio FIELD MANAGER:

xarvio SCOUTING

– Identificazione di infestanti multiple

– Analisi dell’emergenza

-Aggiunta di nuove erbacce, malattie, insetti e colture

– Migliore fruibilità

xarvio FIELD MANAGER

– Rispetto automatico delle fasce tampone

– Mappe della nutrizione

– Integrazione di stazioni meteo locali, per es. Arable

– Connettività con diverse tipologie di macchine (Agrirouter, John Deere, Nevonex)

– Migliore fruibilità

xarvio lavora intensamente anche su soluzioni che possono contribuire a una produzione più sostenibile, tra cui misurazione e classificazione dello stress indotto fattori esogeni sulle piante, rispetto automatico delle fasce tampone e registrazione di biodiversità all’interno e al di fuori dei terreni arabili.

xarvio™ Digital Farming Solutions

xarvio è all’avanguardia nella trasformazione digitale dell’agricoltura grazie all’ottimizzazione della produzione di colture. Offre prodotti digitali che, basati su una piattaforma globale di modelli guida, forniscono consulenza agronomica indipendente specifica su una parte di terreno per consentire agli agricoltori di produrre colture nel modo più efficiente e sostenibile. I prodotti xarvio SCOUTING & FIELD MANAGER sono attualmente utilizzati dagli agricoltori in oltre 100 paesi a livello mondiale.

Informazioni sulla divisione Agricultural Solutions di BASF

Con una popolazione in rapida crescita, il mondo dipende sempre più dalla nostra capacità di sviluppare e mantenere un’agricoltura sostenibile e ambienti sani. In collaborazione con gli agricoltori, i professionisti del settore agroindustriale, gli esperti nella gestione degli infestanti e molti altri, il nostro ruolo è quello di contribuire a rendere ciò possibile. Questo è il motivo per cui investiamo in una solida filiera di Ricerca Sviluppo e in un portafoglio molto ampio, che comprende sementi e tratti genetici, difesa delle colture chimica e biologica, gestione dei terreni, salute delle colture, antiparassitari e agricoltura digitale. Con team di esperti in laboratorio, nei campi, nell’amministrazione e nella produzione, sappiamo coniugare un modo di pensare innovativo con azioni concrete per mettere a punto idee che funzionino nel mondo reale – per gli agricoltori, la società e il pianeta. Nel 2018 la nostra divisione ha generato un fatturato di 6,2 miliardi di euro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.agriculture.basf.com o uno dei nostri canali sui social media.