Asiago Dop: il 44% dei produttori lavora in aree montane tra Trentino e Veneto

ASIAGO (VI) – Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, promotore di sviluppo del territorio, annuncia l’ingresso di due nuovi soci nella filiera produttiva del formaggio Asiago e conferma l’impegno nella valorizzazione della sua identità unica e distintiva.

Malga Biancoia e Malga Mazze Inferiori, situate entrambe sull’Altopiano dei Sette Comuni, rispettivamente a 1100 e a 1200 metri, entrano a far parte del Consorzio Tutela Formaggio Asiago che, dal 2006, promuove la produzione dell’Asiago Prodotto della Montagna, specialità d’eccellenza riconosciuta e tutelata dall’Unione Europea. Il dinamismo e la fiducia nel futuro della produzione della DOP si consolida con questi nuovi ingressi, in particolare nella zona montana veneto-trentina, che arriva a rappresentare il 44% del totale dei produttori. Qui dove gesti antichi trasformano il latte in un formaggio di alta qualità, il lavoro dei casari esprime la vocazione alla conservazione della biodiversità e del paesaggio alpino.

La crescita del Consorzio di Tutela prosegue nell’azione di valorizzazione del territorio dell’intera Denominazione D’Origine Protetta, sostegno dell’economia locale e opportunità di sviluppo. Il Consorzio, anche col contributo delle malghe e dei caseifici di montagna aderenti, promuove il formaggio Asiago come eccellenza gastronomica e simbolo di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. Un modello che attira le giovani generazioni, presenti anche tra storici produttori come Malga Pusterle e Malga Dosso di Sotto, oltre ad un turismo gastronomico consapevole e interessato a scoprire le bellezze e i tesori dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Da quest’impegno, dodici anni fa, è nato MADE IN MALGA, l’evento nazionale promosso dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago dedicato ai formaggi e alle produzioni di montagna che si svolge sull’Altopiano dei Sette Comuni. Quest’anno, dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre, eventi, degustazioni, incontri offriranno tante occasioni per conoscere i caseifici e le malghe venete e trentine produttrici dell’Asiago Prodotto della Montagna. L’edizione 2024, per la prima volta, propone ASIAGO EXPERIENCE, un ciclo di 12 incontri dedicati alla scoperta del mondo del formaggio Asiago, con un focus sulla preziosa produzione di montagna. A questi si aggiungono due masterclass dedicate agli appassionati: sabato 7 settembre ore 16.30, con “Sapori d’Alpe: Asiago Prodotto della Montagna e Spiriti Estremi”, un’esplorazione sensoriale e gustativa di pregiate stagionature di Asiago Prodotto della Montagna Fresco, Mezzano, Vecchio e Stravecchio con distillati e cocktail a base di erbe alpine per evocare emozioni forti e decise come i luoghi da cui traggono origine. Sabato 14 settembre alle ore 16.30 si esplora l’Asiago Prodotto della Montagna con l’intensità dei più pregiati vini vulcanici ne “L’agricoltura dell’Eroe: Asiago di Montagna e Vini di Fuoco”. Un invito a lasciarsi sorprendere dalla perfetta simbiosi tra i diversi profili aromatici del formaggio Asiago Prodotto della Montagna e le note minerali e sapide di questi vini eroici.

Con la presenza dei nuovi soci e la costante attività di valorizzazione della produzione, il Consorzio di Tutela prosegue nel suo lavoro di promozione di un modello di sviluppo sostenibile, in grado di preservare e valorizzare la tradizione locale, offrendo al contempo nuove opportunità per il futuro della denominazione.

