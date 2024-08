Grana Padano porta il suo gusto a Festivaletteratura. Degustazioni alla riscoperta del formaggio con le pere

Desenzano del Garda (BS) – Dal 1997 Festivaletteratura porta Mantova nel mondo e ha fatto della città e del suo territorio un vitalissimo luogo di incontro per visitatori da ogni continente.

Sostenerlo è quindi un impegno prioritario per il Consorzio Tutela Grana Padano, che rinnova la sua partnership anche con una partecipazione peculiare e qualificata.

“Mantova è la punta di diamante del formaggio DOP più consumato nel mondo – sottolinea Renato Zaghini, Presidente del Consorzio di Tutela – Di 5.456.500 forme prodotte nel 2023, più di un quarto è stato lavorato nei caseifici mantovani. Questa ricchezza cresce ogni anno, qualifica la zona di produzione e nuovamente coglie l’opportunità offerta dal Festival di organizzare eventi che valorizzino una realtà così importante e le sue tradizioni presentandole con formule in grado di soddisfare i gusti e la domanda dei consumatori di oggi”.

Insieme alla Pera Mantovana IGP, il Grana Padano DOP sarà protagonista della rivisitazione di un antico adagio delle campagne del Po,” Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere”, in un evento ideato e condotto dall’Accademia Gonzaghesca degli Scalchi-Aps e in programma sabato 7 e domenica 8 settembre al Caffè Sociale di Mantova, in piazza Cavallotti.

Ideatore dell’iniziativa il Prof. Gianni Moriani, già docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove ha ideato il Master in Cultura del Cibo e del Vino.

Ogni incontro, inserito nel calendario degli eventi collaterali del Festival, partirà dalla storia del Grana Padano DOP con la sua creazione nell’Abbazia di Chiaravalle nel 1135 e del ruolo da sempre centrale nella crescita economica della pianura del Po sino al successo gastronomica internazionale, soffermandosi in particolare sull’abbinamento con le pere. Interventi di approfondimento sulle stagionature introdurranno alle degustazioni, articolate in un menù che comprende Spiedini, Cappelletti, Pere stufate, Tortelli al Grana Padano DOP e Gelato al Grana Padano DOP, utilizzando tre stagionature: 10/12 mesi, 20/24 mesi e Oltre 30 mesi. La partecipazione sarà gratuita, a numero chiuso prenotazione online alla pagina https://www.festivaletteratura.it/mantova/altri-eventi-in-citta

“L’obiettivo dell’Accademia Gonzaghesca degli Scalchi-Aps e dell’evento è far degustare al pubblico del Festival Letteratura, il Grana Padano DOP, abbinato alle pere, per suggerire il ritorno di questo abbinamento sulle tavole in famiglia e nei menù della ristorazione”.

