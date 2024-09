Contrappunti in cantina: a settembre nelle terre del Prosecco Doc incontri con gli autori

TREVISO – Dalla proficua collaborazione tra due realtà culturali del territorio, torna anche quest’anno Contrappunti in cantina, un ciclo di eventi realizzato da CartaCarbone Festival e Consorzio Prosecco DOC. CartaCarbone, festival dedicato al genere autobiografico, ha peraltro come scopo principale la diffusione e la promozione della cultura intesa come frutto del benessere sociale ed economico del territorio attraverso eventi gratuiti e di forte impatto culturale.

Prosecco DOC è un’eccellenza italiana, espressione di un territorio che si estende tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, bandiera nel mondo dello stile di vita italiano, la cui preziosa unicità è protetta e promossa dal Consorzio di Tutela.

Dal comune intento di nutrire corpo e anima con prodotti di eccellenza è nata l’idea di Contrappunti in cantina, tre eventi i cui protagonisti sono il Prosecco Doc e i più interessanti autrici e autori del panorama nazionale. Incalzati da correlatori d’eccezione, gli scrittori sul palco daranno vita a conversazioni inedite tra aneddoti personali, racconti e scambi con il pubblico. Le serate prevedono la visita alla cantina accompagnata da degustazione e brindisi e, a seguire, lo show multimediale con gli autori, con la possibilità, da parte degli intervenuti, di incontrare, a fine serata, gli ospiti per il firmacopie dei loro libri.

Ecco gli eventi nel dettaglio:

Ad aprire il ciclo, venerdì 13 settembre, le magnifiche tenute di Casa Paladin ad Annone Veneto (VE) con gli autori Matteo Bussola, Alessandro Rivali e Paola Tonussi, presentati da Federica Augusta Rossi.

Matteo Bussola è illustratore e fumettista e tra i più importanti scrittori italiani; nel suo libro più recente La neve in fondo al mare (Einaudi) racconta un nodo del nostro tempo: la fragilità adolescenziale. Scrive una storia toccante, piena di grazia, sul tradimento che implica diventare sé stessi. E ci mostra, con onestà e delicatezza, quel che si prova davanti al dolore di un figlio, ma anche la luce dell’essere genitori, che pure nel buio continua a brillare. Perché è difficile accogliere la verità di chi amiamo, soprattutto se lo abbiamo messo al mondo. L’amore, pure, porta sempre con sé una rinascita.

Alessandro Rivali con Il mio nome nel vento (Mondadori) intreccia la storia eccezionale della sua famiglia tra realtà storica, invenzione letteraria ed episodi tramandati di generazione in generazione. Un collage di impressioni, ritratti, aneddoti che costellano non solo l’ambiente familiare, in un volume di autofiction, ma lo scenario dei primi decenni del Novecento, tra la guerra civile in Spagna e quella mondiale al ritorno in Italia. Un’epopea intima, vista con gli occhi di un bambino, che racconta l’esperienza universale dell’esule.

Paola Tonussi presenterà la vita di Rupert Brooke (Rupert Brooke. Lo splendore delle ombre, Edizioni Ares), un nome, una leggenda, questo poeta. Brillante studente e sportivo a Rugby, lo studioso che concorse alla riscoperta di Donne e di Webster. Il sognatore che compose versi in giardino, a piedi nudi sull’erba, vegetariano ante litteram. Questo e molto altro è Brooke, che pure, nell’immaginario collettivo, torna anche come padre dei war poets, segnato da una fine drammatica, autore di quei “sonetti di guerra” che hanno catturato il sentire di una generazione sfortunata e crudelmente illusa, quella quasi totalmente travolta dal primo conflitto mondiale.

Casa Paladin, nella sua sede principale di Annone Veneto, è la sede di cinque tenute dell’azienda venetaomonima; un’azienda con finestre spalancate su varie regioni del nostro Paese: dal Friuli al Veneto, dalla Lombardia alla Toscana.

Giovedì 19 settembre, inoltre, sarà la volta di Mario Tozzi, preceduto da Rossella Pretto e Anna Lina Molteni, tutti intervistati da Valentina Berengo. Ad ospitare l’evento sarà Serena Wines 1881 nella bellissima cornice di Tenuta Ville d’Arfanta a Tarzo (TV).

Mario Tozzi ha bisogno di poche presentazioni, è uno dei più grandi divulgatori scientifici italiani, noto per aver sviluppato progetti sulla comunicazione di temi ambientali di forte e spesso drammatica attualità, quali il risparmio energetico, il riciclaggio dei rifiuti, il risparmio idrico e la situazione ecologica del pianeta. Divulgatore e conduttore RAI dal 1996, è saggista ed editorialista de La Stampa.

Prima di Mario Tozzi vedremo impegnate sul palco anche le due scrittrici Rossella Pretto con Karen Blixen. Il coraggio, l’amore, l’ironia (Edizioni Ares) e Anna Lina Molteni con Lo specchio verde. I libri e le montagne di Giovanna Zangrandi (Monte Rosa edizioni). Rossella Pretto s’interroga, in questo appassionato “ritratto” (una rilettura squisitamente letteraria), sull’ispirazione più profonda della grande autrice de La mia Africa e Il pranzo di Babette, mentre Anna Lina Molteni illustrerà al pubblico un viaggio tra le parole e i luoghi della complessa quanto straordinaria figura della scrittrice Giovanna Zangrandi. Partigiana, femminista ante litteram, libertaria cantrice della montagna cadorina – e non solo – l’autrice de I Brusaz è un riferimento assoluto -e troppe volte negletto- per coloro che non vogliono dimenticare un patrimonio di storie e di leggende prezioso tanto per la storia locale quanto nazionale.

A fare da sfondo alla serata, un complesso di straordinario impatto, i suggestivi spazi di Tenuta Ville D’Arfanta di Serena Wines 1881, tra vigneti in pendenza e boschi; Ville d’Arfanta si fa palcoscenico di degustazioni e soggiorni unici nel cuore delle colline venete e sarà, ancora una volta, cornice di Contrappunti in cantina.

Per il terzo appuntamento di lunedì 30 settembre Contrappunti in cantina farà tappa da Tenuta Polvaro ad Annone Veneto (VE), con gli autori Domenico Iannacone, Serena Perozzo e Giancarlo Acerbi presentati da Federica Augusta Rossi.

Domenico Iannacone è uno dei più noti giornalisti d’inchiesta nazionali, è stato inviato di punta di Ballarò e Presa diretta (Rai3), ha condotto, per sette edizioni, il programma I dieci comandamenti e dal 2019 è in onda con Che ci faccio qui, uno tra i programmi di approfondimento più seguiti di Rai3. Ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti internazionali. Il suo modo di raccontare trae ispirazione dalla migliore tradizione documentaristica italiana e si pone a metà strada tra cinema neorealista e racconto giornalistico del reale.

La serata continua con Serena Perozzo con Echi oltre le mura e Giancarlo Acerbi con Il vestito a fiori; entrambi presentano le loro opere edite da Piazza Editore.

L’evento sarà ospitato da Tenuta Polvaro, splendido borgo di origine seicentesca nell’area del Lison Pramaggiore, zona del Veneto Orientale rinomata, fin dall’antichità, per la produzione di vini.

Tutte le date di Contrappunti in cantina sono ad ingresso libero e gratuito con prenotazione consigliata (cartacarbone.eventbrite.com)

