Bottega Gold limited edition arcobaleno. Un Prosecco Doc a base di Glera con la bottiglia dorata

L’azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), ha creato in tiratura limitata una versione Magnum arcobaleno dell’iconico Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dalla bottiglia dorata.

Il prodotto limited edition è nato per veicolare un messaggio di speranza e un auspicio affinché si possa uscire presto dall’emergenza globale che ha pesantemente segnato gli ultimi mesi.

La bottiglia, realizzata in soli 500 pezzi, è caratterizzata da una striscia arcobaleno, che reca la scritta “We will flourish again” (Noi rifioriremo). Anche la fascetta, posizionata immediatamente sotto la capsula, è impreziosita dai colori dell’iride, contribuendo in questo modo a evidenziare l’unicità del prodotto.

Bottega Gold si caratterizza per un Prosecco di grande aromaticità e per la bottiglia dall’inconfondibile livrea dorata, realizzata con un esclusivo processo di metallizzazione, grazie al quale il colore oro diventa parte integrante della superficie esterna del vetro. Distintivo e originale, è diventato un’icona del gusto apprezzata nel mondo come espressione del miglior Made in Italy. Diversi tentativi di imitazione hanno ancor più rafforzato il suo successo, contribuendo a diffonderne la notorietà.

Bottega Gold è un Prosecco Doc Brut, ottenuto dalla vinificazione di uve Glera, provenienti da Valdobbiadene. Questa zona è situata in prossimità delle Prealpi venete ed è caratterizzata da un clima perfetto per questa varietà di uve autoctone. I vigneti si trovano in zona collinare, in un territorio di assoluto valore paesaggistico e di grande tradizione vitivinicola. Le uve vengono raccolte a mano e quindi in cantina vengono delicatamente pressate. Il mosto così ottenuto viene mantenuto in contenitori d’acciaio a una bassa temperatura, per conservarne inalterata la freschezza. Segue la fermentazione in autoclave per quasi 40 giorni a una temperatura controllata di 14-15° C con l’aggiunta di lieviti selezionati (metodo Charmat).

Il vino, dal punto di vista organolettico, si caratterizza per gli spiccati profumi fruttati di mela, pera e frutta esotica e per il sapore fresco con retrogusto asciutto e fruttato. Perfetto come aperitivo, si presta egregiamente alla preparazione di gustosi cocktail (Bellini, Rossini). È inoltre uno spumante da tutto pasto: dagli antipasti, ai primi piatti di qualsiasi tipo, ai secondi di pesce.