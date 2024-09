Fields of Innovation 2024. Syngenta: la vetrina globale delle innovazioni per l’orticoltura sostenibile

MILANO – Oltre 1200 operatori di filiera di rilievo mondiale sono attesi per questa prestigiosa vetrina, vero punto di incontro tra i principali player del comparto.

In questa occasione unica, i visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino e toccare con mano le innovazioni che apportano valore concreto in campo e all’intero settore. Dalla presentazione di nuove varietà con pacchetti di resistenza aggiornati e con caratteristiche innovative, a tecnologie all’avanguardia per ridurre gli sprechi, fino a prodotti che rispondono alle esigenze in costante evoluzione del consumatore moderno.

I partecipanti potranno accedere in anteprima alle soluzioni del futuro per un’agricoltura sempre più sostenibile. Visiteranno campi sperimentali con le varietà più innovative, accompagnati da alcuni dei massimi esperti mondiali di colture a foglia e brassiche. Scopriranno inoltre come Syngenta Vegetable Seeds sostiene la sostenibilità grazie a una selezione di tecnologie innovative per preservare la salute del suolo e a nuovi strumenti all’avanguardia.

“Fields of Innovation 2024 rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi a 360 gradi nelle novità più promettenti per il segmento delle colture a foglia e delle brassiche, con focus anche su cipolla” afferma Stefano Carducci – Commercial Manager di Syngenta Vegetable Seeds. “È la vetrina globale dove i principali attori del settore possono conoscere da vicino le innovazioni destinate a rivoluzionare la produzione di domani, in un’ottica di redditività e sostenibilità“.

