Il Paesaggio Vitivinicolo italiano al centro di un appuntamento a Trequanda (Si) il 7 settembre

TREQUANDA (SI) – Sabato 7 settembre si terrà un importante convegno multidisciplinare a Trequanda. L’appuntamento è a partire dalle ore 9 presso la Sala Polivalente, fino alle ore 19, con una serie di interventi di alto valore per esplorare il tema del paesaggio vitivinicolo da molteplici punti di vista.

Il titolo del convegno è Il paesaggio vitivinicolo tra cultura, storia, economia, diritto, sostenibilità e informazione” e vedrà alternarsi avvocati, magistrati, agronomi, architetti, politici, rappresentanti delle istituzioni, produttori e operatori del settore.

Il convegno è organizzato da UGIVI – Unione giuristi della vite e del vino e dal Comune di Trequanda, con il sostegno dell’Associazione Paesaggi Rurali di Interesse Storico, il patrocinio della Regione Toscana e dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Per il convegno è stato concesso, oltre al patrocinio, l’accreditamento ai fini della formazione continua professionale dall’Ordine degli Avvocati di Siena (per un totale di 6 crediti), dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Siena e dall’Ordine degli Architetti di Siena.

Nel corso del convegno saranno affrontati i profili giuridici afferenti al diritto civile, amministrativo, penale, della proprietà intellettuale, comunitario e internazionale, con focus su Francia, Polonia, Stati Uniti e Argentina; inoltre saranno affrontati anche gli aspetti squisitamente culturali, storici, economici, della sostenibilità e dell’informazione che il paesaggio vitivinicolo racchiude in sé e sintetizza.

Il programma del convegno prevede l’apertura dei lavori alle ore 9:00 con i saluti istituzionali da parte di Andrea Francini (Sindaco del Comune di Trequanda) e Avv. Diego Saluzzo (Presidente UGIVI), la moderazione di Avv. Floriana Risuglia (Vicepresidente UGIVI, Vicedelegata Donne del Vino Lazio) e l’intervento di presentazione a cura del Prof. Mauro Agnoletti (Titolare Cattedra UNESCO Paesaggi del Patrimonio Agricolo Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo di Firenze IUSSAF). Seguiranno gli interventi del Sen. Avv. Silvio Franceschelli (Sindaco di Montalcino) “Il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali” e dell’Avv. Filippo Moreschi (Foro di Mantova, Vicepresidente UGIVI) “Paesaggio e agricoltura di qualità: tutela integrata e nuove tecnologie”, del Dott. Federico Giuseppe Russo (TAR Molise, UGIVI) “Il paesaggio agrario nella giurisprudenza amministrativa”, l’Avv. Paolo Veronesi (Foro di Verona, UGIVI) “Il paesaggio come marchio” e il Dott. Andrea Boni (Procuratore della Repubblica Siena) “La tutela penale del paesaggio”. Dopo il Coffee Break, interverranno il Dott. Agr. Gennaro Giliberti (Regione Toscana) “Le politiche regionali nella programmazione 2023-2027, tra sostegno alle filiere agricole e conservazione del paesaggio” e il Dott. Domenico Bartolo Scrascia (Regione Toscana) “Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana. A dieci anni dalla sua adozione.”

Seguirà una tavola rotonda moderata dall’Avv. Mariangela Marrangoni (Foro di Siena – UGIVI – Donna del Vino ) che dialogherà con Arch. Federica Cecchi (Architetto Urban-Gap – Vice delegata Donne del Vino Toscana – Wine designer), Dr. Agronomo Andrea Bencini (Coordinatore tecnico ed agronomico Marchesi Antinori), Roberto Trabalzini (Vice Presidente Comunità del cibo Valdichiana senese e aretina), Daniele Borri (Socio e Fondatore Professione Consulenti) Agnese Carletti (Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e Sindaca del Comune di San

Casciano dei Bagni) e Giuseppe Basta (Consigliere Consorzio del Vino Orcia, Enologo).

Nel pomeriggio il convegno riprenderà alle ore 15 con gli interventi dell’Avv. Ermenegildo Mario Appiano (Foro di Torino – UGIVI) e Avv. Andrea Ferrari (Foro di Asti – UGIVI) “Il paesaggio agrario nel diritto internazionale e dell’Unione europea”, l’Avv. Magdalena Zielinska-Kuc (WKB Lawyers Potsdam, UGIVI) “La tutela del paesaggio in Polonia“, Avocat Jean-Baptiste Thial de Bordenave (President Aidv-Iwla – Mineral Avocats avocat associe Bordeaux) “La tutela del paesaggio in Francia”, Richard Mendelson (Director, Wine Law and Policy Program Senior Research Fellow, Berkeley Center for Law & Technology) “Tutela del paesaggio negli Stati Uniti”, Avv. Ugo Bertello (Foro di Torino – UGIVI) “La tutela del paesaggio in Argentina” e Stefano Tesi (Giornalista) “Quando, come e perché il paesaggio diventa un “caso” giornalistico.”

Per finire si terrà una tavola rotonda in cui l’Avv. Marco Giuri (Foro di Firenze, UGIVI) dialoga con i produttori e gli operatori del settore vitivinicolo: Dott.ssa Donatella Cinelli Colombini (Produttrice Fattoria del Colle di Trequanda – Casato Prime Donne Brunello di Montalcino – Past President Donne del Vino – Delegata Donne del Vino Toscana), P.A. Maddalena Mazzeschi (titolare omonima agenzia Comunicazione, Marketing e Pubbliche Relazioni del vino, Donna del Vino), Dott.ssa Laura Bucci (Direttrice Marketing Agricola Poggio ai Laghi, Wine blogger Lady Gourmet, Donna del Vino).

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sui canali di comunicazione del Comune di Trequanda e sul metaverso di Vinophilia. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile scrivere a avvocatomarrangoni@gmail.com specificando l’ordine di appartenenza.

