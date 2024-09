Commissione UE. Copagri: buon lavoro alla nuova squadra nominata da Ursula von der Leyen

ROMA – “Inviamo i nostri migliori auguri di buon lavoro alla nuova squadra dell’Esecutivo comunitario guidata dalla presidente Ursula von der Leyen, con particolare riferimento a Raffaele Fitto, nominato vicepresidente esecutivo e commissario alle politiche di Coesione e alle Riforme, e a Christophe Hansen, indicato quale commissario per l’Agricoltura e l’Alimentazione”.

Lo afferma il presidente della Copagri Tommaso Battista, ricordando che i commissari indicati dovranno ora passare il vaglio delle competenti commissioni e della plenaria del Parlamento Europeo, prima di essere formalmente eletti e presentare i rispettivi programmi.

“Il futuro della PAC, con particolare riferimento alla sempre più avvertita esigenza di continuare a lavorare sulla semplificazione e sulla sburocratizzazione, così come gli sviluppi del Green Deal e dell’Agenda 2030, senza contare la partita dell’innovazione, degli agrofarmaci e i tanti dossier ‘agricoli’ rimasti sul tavolo, saranno solo alcuni dei rilevanti temi sui quali sarà chiamato a esprimersi il nuovo esecutivo comunitario e dai quali passerà buona parte del futuro del primario dell’UE”, osserva il presidente della Copagri.

“Anche e soprattutto per questo, siamo a disposizione sin da ora per un confronto costante e continuativo sui numerosi temi, agricoli o trasversali, che saranno all’ordine del giorno dei lavori della Commissione UE dei prossimi mesi, legati a doppio filo allo sviluppo dell’agricoltura nazionale e comunitaria”, aggiunge Battista, esprimendo “particolare soddisfazione per l’unione delle deleghe tra l’agricoltura e l’alimentazione, che speriamo possa contribuire a ingenerare un forte cambio di passo nelle politiche agricole europee, tenendo sempre in debita evidenza la primaria funzione di produzione di cibo svolta dal Primario”.

