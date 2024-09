VERONA – Le gelate tardive, in un contesto di cambiamenti climatici che rendono gli eventi estremi sempre più frequenti e imprevedibili, rappresentano una sfida crescente per l’agricoltura italiana.

Per gelata tardiva deve intendersi quel fenomeno meteorologico che si verifica quando le temperature scendono sotto lo zero subito dopo l’inizio della stagione vegetativa. Ciò che spaventa l’agricoltore non è dato dal solo abbassamento termico bensì dalla circostanza che il medesimo si manifesti in una fase fenologica avanzata. Le stagioni invernali sempre più miti hanno determinato nelle colture frutticole e viticole un risveglio vegetativo anticipato tale per cui si è instillato negli agricoltori un razionale timore sul danno che una gelata primaverile potrebbe provocare nelle fasi fenologiche iniziali, quali ad esempio la fase di fioritura.

Nei primi mesi del 2024 diverse regioni italiane tra cui Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Trentino, Piemonte e Veneto hanno registrato temperature insolitamente basse causando danni estesi a meli, peri, ciliegi, actinidia e vigneti.

Tutela dell’agricoltore tra strategie di prevenzione e interventi assicurativi ad hoc

Per fronteggiare i danni da gelo gli agricoltori italiani hanno la possibilità di adottare una serie di strategie preventive e correttive quali:

Coperture protettive: (teli e reti di protezione) utili per creare una barriera volta a trattenere il calore e prevenire il congelamento;

(teli e reti di protezione) utili per creare una barriera volta a trattenere il calore e prevenire il congelamento; Impianti di irrigazione antigelo (irrigazione sopra chioma) per mantenere la temperatura intorno ai germogli vicini a 0°;

(irrigazione sopra chioma) per mantenere la temperatura intorno ai germogli vicini a 0°; Ventilatori che mescolano l’aria calda presente in quota con l’aria fredda vicino al suolo;

che mescolano l’aria calda presente in quota con l’aria fredda vicino al suolo; Bruciatori utili per riscaldare l’ambiente intorno alle piante.

Le difese attive pur rappresentando uno strumento utile per la salvaguardia del raccolto, non si elevano a strumento risolutivo definitivo. La vera tutela è data dalla combinazione di questi strumenti di difesa attiva con le assicurazioni agricole che rappresentano un mezzo fondamentale per la gestione del rischio offrendo agli agricoltori un sostegno finanziario rapido in caso di danni.

VH ITALIA ASSICURAZIONI: Partner affidabile e forte per il comparto agricolo

VH ITALIA, sede secondaria della Vereinigte Hagelversicherung VVaG, combinando l’esperienza maturata in Germania con le tipicità del mercato italiano è in grado di offrire soluzioni assicurative avanzate, sicure ed affidabili per rispondere alle esigenze degli agricoltori anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto. VH ITALIA grazie anche all’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, quali satelliti e droni, offre strumenti assicurativi sempre più idonei a tutelare gli interessi degli imprenditori agricoli e finalizzati, altresì, ad aumentare la resilienza delle loro aziende garantendo una prevenzione e una mitigazione del rischio.

Prospettive future

La gestione dei danni da gelo ha confermato l’importanza e la necessità di tutelarsi attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative ad hoc. La combinazione di misure preventive, del supporto assicurativo e l’innovazione tecnologia, infatti, rappresenta la chiave per affrontare le sfide climatiche e garantire la prosperità del settore agricolo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it