Al via la frangitura dell’olio. In Sicilia rese già al 18%

ROMA – Rese del 18% a metà settembre è un risultato tutt’altro che banale. Accade nella Sicilia orientale dove tutti i maggiori frantoi sono al lavoro ormai da una settimana con le olive di varietà Moresca che danno il meglio in fase di pre-invaiatura.

Il 18% è quanto registra l’Oleificio Scapellato di Rosolini (Sr), azienda a carattere familiare che si tramanda di padre in figlio. Qua Francesco, che insieme al fratello Daniele ha raccolto le redini del papà Sergio – sempre, comunque, attivo tra frangitore, gramole e decanter – organizza l’attività nelle due linee di produzione: quella più grande affidata ad un estrattore Skorpion 5.9 e quella per partite più piccole in cui opera un M3. Tutta tecnologia Pieralisi, come del resto in gran parte dell’isola.

Nella discussione sempre aperta tra olivicoltori su un’apertura dei frantoi così anticipata, Scapellato spiega: “Lavoriamo conto terzi per gran parte della produzione e assecondiamo le esigenze degli imbottigliatori che hanno già contratti pronti. Certo, anche loro non si attendevano rese così elevate e questo sicuramente è stato un ulteriore elemento incentivante. Fortunatamente abbiamo anche un buon centro di stoccaggio sotto azoto”.

Oltre la Moresca, l’area geografica che rientra nella zona Dop “Monte Iblei”, permette all’Oleificio Scapellato di misurarsi anche con Biancolilla, Verdese e Tonda Iblea. Cultivar che garantiscono un olio di alta qualità, proposto anche in biologico e Igp Sicilia.

Articolo originale https://olivonews.it/olio-di-oliva-rese-al-18-gia-a-meta-settembre/

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it