SIRACUSA – “L’intelligenza artificiale è uno strumento fondamentale, ma al centro resta l’intelligenza umana. Grazie a tecnologie come droni e satelliti, l’agricoltura diventa più efficiente e crea nuovi mestieri”.

Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenuta in videocollegamento a Ortigia in apertura del convegno “Intelligenza Artificiale e Imprenditorialità Giovanile nella Filiera Agrifood”, sottolineando il ruolo chiave delle nuove tecnologie in agricoltura.

“Il tema dell’agricoltura – ha aggiunto Bernini – è transdisciplinare, tocca tutti gli ambiti possibili, non solo della ricerca e della formazione, ma di impresa. Tratta di una tradizione in cui il nostro Paese è sempre stato grande ma tratta anche di nuove, nuovissime tecnologie”.

Bernini ha inoltre annunciato l’apertura, a novembre, di un nuovo corso di laurea a Caivano sulle tecnologie applicate all’agricoltura, in collaborazione con un consorzio di università campane guidato dall’Università Vanvitelli.

Al convegno è intervenuto anche il sottosegretario all’agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra che ha ricordato l’importanza dei protocolli di intesa firmati stamane, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione imprenditoriale focalizzati, in modo particolare, sull’innovazione nel settore agrifood.

“I protocolli di intesa sottoscritti da JA Italia e le Reti Nazionali degli istituti agrari e alberghieri – ha detto – è un passaggio importante per quanto riguarda la formazione dei nostri giovani nel settore agricolo e agroalimentare. Oggi l’agricoltura ha bisogno di tecnologie, ricerca e innovazione. Per questo la formazione è fondamentale anche per consentire ai nostri ragazzi di acquisire un approccio imprenditoriale”.

Il convegno ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di aziende e startup innovative del settore, che hanno condiviso casi di successo e testimonianze dirette su come l’uso dell’intelligenza artificiale stia già rivoluzionando la filiera agrifood, dal campo alla tavola.

Oggi pomeriggio, alle ore 15.30, presso il Siracusa International Institute, avrà luogo l’inaugurazione ufficiale del “G7 Giovani”. Si tratta di un evento chiave per il confronto internazionale sulle politiche giovanili, che vedrà la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme al Commissario straordinario dell’Agenzia italiana della gioventù, Federica Celestini Campanari. Un’occasione importante per discutere strategie e iniziative a sostegno delle nuove generazioni.

