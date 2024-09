Erba medica: Comitato Tecnico Economico Foraggero comunica il prezzo del seme certificato (26 settembre)

BOLOGNA – Il Comitato Tecnico Economico Foraggero che opera in seno all’Accordo Interprofessionale per le Sementi Foraggere si è riunito oggi a Bologna.

Obiettivo principale dell’incontro è stato di fare il punto sulla situazione delle produzioni e dei mercati nazionali e internazionali e valutare l’eventuale necessità di aggiornare il prezzo provvisorio di liquidazione del seme di erba medica certificato per prodotto pulito, con un calo di lavorazione pari allo 0%.

Durante la riunione, è stato confermato un livello di produzione nazionale medio-basso. Parallelamente, le informazioni sui mercati internazionali – benché ancora parziali, poiché in alcuni paesi chiave come la Francia la campagna è tuttora in corso – indicano che gli scambi avvenuti finora si sono attestati su livelli di prezzo bassi.

Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ha deciso di mantenere invariato il prezzo stabilito lo scorso 12 settembre. Pertanto, per la campagna in corso, il prezzo del seme di erba medica in natura certificato a calo 0% aggiornato al 26 settembre resta fissato a 330 €/q.

Il Comitato ha inoltre sottolineato che questo prezzo deve essere considerato non definitivo per la campagna 2024, in quanto potrebbe subire variazioni nelle prossime settimane, in base all’andamento delle produzioni estere.

