G7 Agricoltura, il bilaterale con il Kenya. Ottimi rapporti fra i due Paesi

SIRACUSA- Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato il Ministro dell’Agricoltura e dell’Allevamento del Kenya, Andrew Mwihia Karanja.

L’incontro ha permesso di rafforzare gli ottimi rapporti tra i due Paesi.

I due Ministri, in particolare, hanno dialogato sull’importanza di un’equa distribuzione del valore lungo le filiere con riferimento ad una maggiore cooperazione per migliorare l’efficienza delle filiere.

Il dialogo, inoltre, ha visto particolare interesse per le iniziative diplomatiche messe in campo dall’Italia nei confronti del continente africano, anche in riferimento allo sviluppo di filiere strategiche e dei flussi commerciali.

