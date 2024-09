Borsa della spesa: settimana all’insegna di uva da tavola e mele italiane

ROMA – Nei mercati la frutta estiva ha ormai lasciato spazio a quella autunnale. Il clima più mite sta favorendo tutte le coltivazioni tipiche di questo periodo, assicurando una corretta maturazione dei prodotti e una buona qualità.

Tra le più convenienti, l’uva da tavola che, quest’anno, presenta una buona qualità nonostante il caldo torrido degli scorsi mesi. Tra le diverse varietà l’uva Italia al momento è la più conveniente, disponibile all’ingrosso intorno ai 2,00 euro/Kg. Inoltre, è arrivata la varietà Angeleno delle susine, tipica varietà autunnale disponibile fino a novembre, con prezzi che vanno da 1,80 a 2,00 euro/Kg. Immancabili in questo periodo i cachi, di buona qualità e con prezzi regolari che vanno da 1,30 a 1,50 per la varietà vaniglia. Mentre, all’ingrosso, sono disponibili in grandi quantità le noci fresche intorno ai 3,50-4,00 euro/Kg. Infine, continua regolare la campagna delle mele Royal Gala iniziata qualche settimana fa, sia in pianura che in montagna, con prezzi intorno a 1,50 euro/Kg. In arrivo anche altre varietà di mele come Fuji, Stark Delicious e Nicoter.

Per quanto riguarda gli ortaggi spazio alla zucca, protagonista indiscussa di questo periodo, molto richiesta per la preparazione di zuppe e piatti caldi e a prezzi davvero molto convenienti che oscillano da 0,80 a 1,00 euro/Kg per la varietà Lunga Violina e, con l’avvicinarsi di Halloween, nelle prossime settimane saranno presenti anche le varietà ornamentali. Via libera anche al porro che, come la zucca, è sempre più richiesto in cucina per le sue proprietà benefiche e la sua versatilità. Questa settimana disponibile da 1,40 a 1,60 euro/Kg. Ancora molto consigliate per la loro qualità e la loro convenienza le patate, con un prezzo che oscilla da 0,70 a 0,90 euro/Kg e le carote a 0,90 euro/kg.

Per quanto riguarda il settore ittico, sta per concludersi il fermo pesca sul versante adriatico e sta per iniziare su quello tirrenico (dal 1 al 30 ottobre 2024). Nel frattempo, abbonda nei mercati la lampuga, pesce tipicamente autunnale conosciuto anche come pesce capone, originario protagonista della caponata siciliana, sostituito poi dal pesce spada sempre disponibile. Prodotto di buonissima qualità e con prezzi convenienti che, questa settimana, vanno da 7,00 a 9,00 euro/Kg. Molto consigliato anche lo sgombro, uno tra i pesci azzurri più economici che va dai 4,00 ai 6,00 euro/Kg, all’ingrosso. Buona cattura di tonnetti striati, da 4,00 a 6,00 euro/Kg a seconda della grandezza del pesce e le vongole lupino che, a differenza di quelle veraci, mantengono prezzi bassi che vanno da 5,00 a 6,00 euro/kg. Infine, tra i crostacei, continua la convenienza per le pannocchie, dai 5,00 ai 6,00 euro/kg. L’autunno è anche il periodo delle mazzancolle, disponibili all’ingrosso intorno ai 25,00 euro/Kg.

Infine, tra le carni, la bassa richiesta di carne di scottona e vitellone, fa rimanere ancora stabili i prezzi dei tagli più pregiati. In particolare, oscillano tra gli 8,95 e i 9,35 euro/kg i prezzi all’ingrosso dei tagli del quarto posteriore di scottona e dagli 8,00 agli 8,40 euro/kg i tagli del quarto posteriore di vitellone.

