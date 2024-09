Il 19 ottobre torna “La Grande Pedalata lungo la Fascia olivata Assisi – Spoleto”, un itinerario di oleoturismo in bicicletta

ASSISI (PG) – Sabato 19 ottobre 2024 nel cuore verde dell’Umbria si svolgerà la seconda edizione de “La Grande Pedalata lungo la Fascia olivata Assisi-Spoleto” – evento di apertura della XXVII edizione di Frantoi Aperti in Umbria – che proporrà un itinerario guidato di oleoturismo in bicicletta, che tra natura, paesaggio olivato, enogastronomia e luoghi di produzione dell’olio e.v.o., condurrà i partecipanti da Spoleto a Campello sul Clitunno, fino a scoprire i due gruppi monumentali umbri del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia – I luoghi del potere (568-774 d.C.)” di Campello sul Clitunno (Pg) e Spoleto (Pg).

L’evento, organizzato da Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria con il partner tecnico You Mobility – Marketplace della Mobilità (https://youmobility.it/) ed in collaborazione con FIAB Umbria, FIAB Foligno e Ciclostorica La Francescana, partirà da Spoleto (PG) per arrivare a Campello sul Clitunno (PG) lungo i percorsi della Fascia olivata Assisi-Spoleto, un paesaggio pedemontano appenninico esteso oltre 40 km che deriva dall’interazione millenaria e armonica tra natura e azione antropica, con protagonista indiscussa la coltivazione dell’olivo. Considerata un esempio di “paesaggio culturale vivente”, risultato dell’opera combinata di uomo e natura, la fascia olivata, che comprende 9000 ettari coltivati e coinvolge il territorio di sei comuni umbri, ha ottenuto il riconoscimento di “Paesaggio rurale storico” dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, fa parte dei Sistemi del Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale della Fao ed è attualmente candidata a diventare Patrimonio UNESCO.

Novità di questa edizione sarà l’estensione dell’itinerario ai due gruppi monumentali dell’Umbria appartenenti al sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia – I luoghi del potere (568-774 d.C.): nella città di Spoleto (Pg), capitale storica dell’omonimo, potente, ducato longobardo, si visiterà la Basilica di San Salvatore, importante polo culturale martiriale e precoce testimonianza architettonica di età longobarda, frutto originale dell’incontro di tendenze differenti, romano-ellenistica, bizantina, longobarda e locale, che caratterizzarono il pluralismo culturale proprio dell’alto Medioevo europeo; a Campello sul Clitunno (Pg) il percorso prevede la sosta al Tempietto sul Clitunno, sacello costruito in epoca longobarda, tra gli inizi del VII secolo e il pieno VIII secolo, in forma di tempio corinzio tetrastilo in antis, utilizzando, come nel caso della Basilica spoletina, materiale romano di reimpiego, assemblato e integrato in modo armonico con decorazioni di nuova realizzazione.

Articolata su un percorso ad anello di circa 40 Km, parte di un itinerario cicloturistico permanente di 120 Km percorribile tutto l’anno in maniera libera e autonoma, la Grande Pedalata avrà inizio con il ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in piazza Duomo a Spoleto (Pg) dove, dopo la consegna a ciascun aderente del pacco iscrizione, contenente fra l’altro alcuni omaggi dei principali sponsor e partner dell’iniziativa, i partecipanti verranno condotti a visitare la Basilica di San Salvatore, per poi proseguire il tour ciclistico immersi nel millenario paesaggio olivato plasmato dalla sapiente mano dell’uomo.

Dopo la merenda al Frantoio del Poggiolo – Monini, con pane e olio appena franto, l’itinerario prevede la sosta al Castello di Campello Alto a Campello sul Clitunno (Pg), il più antico insediamento abitato del territorio, fondato nel X secolo dal cavaliere Rovero di Champeaux, venuto da Reims al seguito del duca Guido di Spoleto, con visita della chiesa parrocchiale dedicata a San Donato e a seguire la visita del Tempietto sul Clitunno, patrimonio UNESCO della civiltà longobarda in Italia.

Il percorso in bicicletta prevede poi la sosta per il pranzo presso il Frantoio Marfuga di Campello sul Clitunno (PG), dove la visita al frantoio in lavorazione sarà allietata da un concerto, per poi riprendere il tour ciclistico alla volta di Spoleto (Pg), con una sosta per il dolce a base d’olio e.vo. presso il Frantoio Carletti di Campello sul Clitunno (PG).

La Grande Pedalata sarà anche l’evento di apertura della XXVII edizione di Frantoi Aperti in Umbria (19 ottobre – 17 novembre 2024 www.frantoiaperti.net ), l’evento simbolo dell’oleoturismo in Italia che, coinvolgendo un numero crescente di borghi umbri, festeggia l’arrivo del nuovo Olio extravergine d’oliva ravvivando il periodo della frangitura con visite esperienziali in frantoio e un fitto calendario di iniziative ambientate tra la cornice naturale degli oliveti e la suggestione medievale dei tanti comuni aderenti. Anche nei cinque weekend di Frantoi Aperti, sarà possibile partecipare a passeggiate guidate, a piedi e in bicicletta, alla scoperta di luoghi d’arte e di cultura, di ambienti naturali e paesaggistici e delle realtà aziendali dove nasce l’olio e.v.o. DOP Umbria.

La Grande Pedalata è resa possibile anche grazie al sostegno del main sponsor dell’iniziativa VusCom srl e del partner tecnico Official Green Carrier Trenitalia, del supporto delle Strade dei Vini e dell’Olio dell’Umbria e di tutti i comuni della Fascia Olivata Assisi – Spoleto (Comune di Assisi, Comune di Spello, Comune di Foligno, Comune di Trevi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Spoleto).

Per partecipare è necessaria l’iscrizione al link: https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?cw=c668b55e1605faf032549e0ece590a03&preview=1&e=53051735b7520546d61148154e5f46da

