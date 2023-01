Anteprima Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria – Todi (Pg) 6 – 7 Febbrario 2023

TODI (PG) – L’Anteprima della Dop Umbria (dal 6 al 7 febbraio), alla sua 2° edizione, è una novità nel panorama degli eventi di promozione dedicati agli oli extravergini di oliva certificati. Un format che si ispira alle grandi anteprime dei vini e che nasce con l’intento di dare valore al prodotto e al mondo straordinario di cultura, umanità e tecnica che gli ruota intorno.

Allo stesso tempo è un’occasione per rimarcare il peso dell’origine – quello che nei vini chiamano “terroir” – che incide non solo sulla qualità organolettica dell’olio, ma sempre più frequentemente, è chiave di lettura originale per i turisti che visitano i territori di produzione».

Oro Verde dell’Umbria, il concorso promosso dalla Camera di commercio dell’Umbria che da 24 anni seleziona i migliori oli extravergini di oliva Dop Umbria, per favorirne la conoscenza e l’apprezzamento da parte dei consumatori e stimolare olivicoltori e frantoiani a migliorare la qualità del loro prodotto. Il podio del premio regionale fa da trampolino di lancio per la competizione nazionale Ercole Olivario, l’Oscar degli oli italiani.

Il programma su www.anteprimaoliodopumbria.it

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it