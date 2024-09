G7 Agricoltura. Lollobrigida: Coniugare tradizione agricola con nuove tecnologie. Scienza e innovazione per produzione sostenibile

SIRAUSA – L’ultima sessione della ministeriale è stata dedicata ai temi della scienza, dell’innovazione e del cambiamento climatico. Le azioni di adattamento possono ridurre significativamente gli impatti del cambiamento climatico.

L’innovazione tecnologica è fondamentale per aumentare la resistenza dei sistemi agricoli e alimentari e mitigarne e migliorane la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e per arrestare e invertire la perdita di biodiversità. La Presidenza italiana ha evidenziato che solo integrando scienza e innovazione si può garantire una produzione agricola sostenibile e sufficiente per soddisfare i bisogni della popolazione.

Il ministro Francesco Lollobrigida ha poi sottolineato come sia necessario coniugare la tradizione agricola con le nuove tecnologie per rendere l’agricoltura più efficiente. Inoltre, è fondamentale essere pronti a cogliere le opportunità che vengono offerte.

I Capi delegazione hanno quindi discusso del ruolo della scienza e dell’innovazione per raggiungere la sicurezza alimentare, e il possibile apporto delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale.

