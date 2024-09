Generazione Terra. Ismea: l’edizione 2024 al via dal 30 ottobre

ROMA – L’edizione 2024 di Generazione Terra – I nuovi interventi fondiari ISMEA dedicati ai giovani, prenderà il via a partire dal prossimo 30 ottobre.

Generazione Terra finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.

Per ogni ulteriore informazione, consulta la carta d’identità della misura e la documentazione di seguito disponibile.

TUTTE LE INFORMAZIONI IN QUESTO DOCUMENTO GT24

