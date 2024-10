Il 5 ottobre sui Colli Piacentini torna Aromatica, un gioco per celebrare gli aromi dei vini

PIACENZA – Un nuovo appuntamento per celebrare gli aromi e profumi dei quattro vitigni principe della viticoltura piacentina. Aromatica torna il 5 ottobre, dalle 10.30 alle 18.30. L’evento diffuso, promosso dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, nasce per dare l’occasione di scoprire il lato più sorprendente dei vini del territorio: quello aromatico, appunto. Saranno ben quattordici in questa occasione le cantine che accoglieranno i visitatori con giochi, degustazioni e abbinamenti gastronomici alla scoperta degli aromi di Barbera e Croatina.

Un ricco programma e l’Aroma Card: ecco come partecipare. Mettere il naso nelle dieci principali essenze di Barbera e Croatina per riconoscere la segreta combinazione di sentori di fiori, frutti, spezie ed erbe aromatiche, riconoscibili in un calice metterà alla prova tutti, adulti e bambini, degustatori e sommelier e sarà un modo divertente per conoscere e apprezzare sempre di più i vini direttamente dal racconto del produttore. Si potrà scegliere la cantina, prenotare online e partecipare al gioco degli aromi abbinato alla degustazione di un calice di vino, lasciandosi sorprendere dalla varietà di sentori e dalla personalità dei vini tipici dei Colli Piacentini.

Ogni cantina aderente all’iniziativa offrirà anche golose proposte e abbinamenti enogastronomici, visite in cantina, passeggiate in vigna, laboratori creativi, giri in e-bike. Numerose le collaborazioni con agriturismo, ristoranti, food truck, laboratori gastronomici, produttori agroalimentari, noleggio di e-bike.

Con quest’attività ludico-formativa, la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini contribuisce alla valorizzazione del territorio e sostiene la sinergia tra le aziende associate con l’obiettivo di rafforzare l’immagine di destinazione enoturistica delle Valli piacentine.

Sabato 5 ottobre 2024 dalle 10:30 alle 18:30

Orari gioco-degustazione: 10:30 – 12:00 e 15:00 – 18:00

Biglietto di partecipazione all’evento (AROMA CARD): https://www.eventbrite.it/e/aromatica-viaggio-nei-profumi-del-vino-tickets-1006427229937

€ 5 – Il biglietto include il gioco degli aromi abbinato a un calice di vino ed è valido solo in una cantina.

Scopri la mappa delle cantine e prenota le proposte gastronomiche direttamente alle cantine partecipanti: https://stradadeicollipiacentini.it/evento/aromatica-viaggio-nei-profumi-del-vino-2/

Cantine Aderenti e preziose collaborazioni

F.LLI PIACENTINI con Giusté Food Truck e Tintamuda Studio

MOSSI 1558 con Mani in Pasta

CIVARDI RACEMUS

CANTINA DI VICOBARONE con Pro Loco di Ziano

SARTORI Federico con Agriturismo L’Oca d’Oro

LURETTA con De Smart Kitchen

TENUTA BORRI con macelleria Al Maslèr e Maddalena Scagnelli

VALORE VALNURE (con Corte Guarinona, Labrè, Uccellaia e Baraccone)

CANTINE ROMAGNOLI con salumificio Bignami, caseificio Colla

VILLA ROSALBA con Ristorante Riva

LOSCHI ENRICO con Trattoria Primavera e La Comoda Bike 2

LA CAMINA’ con Agriturismo La Rondanina e caseificio Contini

CASA BENNA con Agriturismo Campogrande

SACCOMANI

Associazione volontaria costituita da soci privati (aziende vitivinicole, caseifici, oleifici, agriturismo, b&b, ristoranti, bubble glamping), Enti pubblici e istituzionali, Associazioni di Categoria e Consorzi di Tutela. Ha come obiettivo lo sviluppo di un’offerta turistica integrata, costruita sulla qualità di prodotti, territorio e servizi, e la valorizzazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale del territorio piacentino vocato alla produzione viticola.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it