Al via “Harvest Beers”, il concorso che premia le birre artigianali con luppolo appena raccolto

ROMA – Harvest Beers, il concorso organizzato da Unionbirrai e dal main partner Italian Hops Company, torna a premiare le birre realizzate con luppolo fresh e wet. Giunto alla sua III edizione, Hervest Beers è una delle competizioni più attese dell’anno nel mondo della birra artigianale.

Al centro della gara le migliori birre prodotte con luppolo raccolto e utilizzato in tempi brevissimi per mantenere tutta la freschezza e le note aromatiche. Insomma una celebrazione dell’essenza più pura del luppolo. Per questa edizione le categorie di concorso saranno due: “Wet Hop Beer”, riservata alle birre che utilizzano luppolo fresco appena raccolto, e “Fresh Hop Beer”, dedicata alle birre che utilizzano luppolo appena essiccato e usato in birrificazione entro pochi giorni.

“Il concorso Birra dell’Anno Harvest Beers – dichiara Vittorio Ferraris, Direttore Generale di Unionbirrai – evidenzia la connessione tra la birra artigianale e la natura agricola, valorizzando le birre prodotte con luppolo fresco appena raccolto. Questo riconoscimento offre ai birrifici l’opportunità di presentare le proprie etichette harvest nel momento in cui raggiungono il massimo splendore. Ma dà anche la possibilità di far conoscere prodotti artigianali d’eccellenza che meritano attenzione”.

Partecipare al concorso è semplice, basta iscriversi su www.birradellanno.it e seguire le istruzioni. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 10 novembre. La consegna delle birre, invece, deve avvenire dal 28 ottobre al 12 novembre 2024.

Le birre saranno giudicate da una giuria che fa gli assaggi al buio per garantirne l’imparzialità. Le migliori, poi, saranno premiate durante una cerimonia che si svolgerà a Roma il 19 novembre 2024, presso la sede di CIA Agricoltori Italiani.

