OCM Vino. Due mesi di anticipo per le graduatorie in Italia. Uiv, ottima notizia per le imprese italiane

ROMA – La pubblicazione – con 2 mesi di anticipo rispetto allo scorso anno – delle graduatorie relative al Bando Ocm Promozione permette finalmente alle imprese del vino di pianificare al meglio le proprie campagne nei Paesi extra-Ue. Non succedeva da tempo, e di questo dobbiamo rendere merito al ministero dell’Agricoltura (Masaf).

Lo afferma Unione italiana vini (Uiv), in riferimento alla pubblicazione – ieri – del Decreto direttoriale relativo alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino”. La graduatoria provvisoria del bando dei progetti nazionali assegna contributi per 28,5 milioni di euro, su un totale investimenti che saranno messi in opera dalle imprese e dalle compagini del vino pari a circa 66,5 milioni di euro.

Le risorse per la campagna 2024-2025 – rileva Uiv – rivestono particolare importanza vista la necessità di allargare gli scenari di mercato su scala globale, sempre più strategici anche in considerazione di una diffusa volatilità della domanda di vino. Per questo è significativa l’accelerazione dei tempi di valutazione impressa dal ministero. Uiv evidenzia anche come, nei limiti delle rigidità dell’attuale Decreto in vigore, il bando di quest’anno si sia dimostrato migliore in termini di semplificazione burocratica e di identificazione di elementi oggettivi nella valutazione dei progetti.

