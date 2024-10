A Madrid oltre 250 aziende italiane per il Fruit Attraction (8-10 ottobre). Presente anche Lollobrigida

ROMA – Mercoledì 9 ottobre il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sarà presente alla XVI edizione di Fruit Attraction, uno dei principali eventi mondiali dedicati al settore ortofrutticolo, a Madrid dall’8 al 10 ottobre presso l’IFEMA Convention Center – Feria de Madrid.

Alle ore 11 è previsto il taglio del nastro da parte del Ministro presso il padiglione ICE. Subito dopo, visiterà gli stand italiani, dove saranno presenti 98 aziende espositrici in uno spazio di 1.319 mq, dedicato alla promozione dell’ortofrutta italiana attraverso degustazioni e dimostrazioni. Anche CSO Italy sarà presente con un grande stand nel padiglione 8, confermando l’impegno delle imprese italiane a cogliere nuove opportunità di business.

Durante la manifestazione, il Ministro Lollobrigida interverrà a sostegno delle eccellenze italiane del comparto ortofrutticolo che nel 2023 hanno raggiunto un valore complessivo di oltre 10 miliardi di euro, contribuendo per il 18% al totale dell’export agroalimentare del Paese.

Fruit Attraction è ormai un appuntamento chiave per il comparto agroalimentare, con oltre 65.000 metri quadrati di spazio espositivo, che quest’anno punta a consolidare il ruolo dell’evento come piattaforma privilegiata per l’incontro tra produttori, importatori e distributori di frutta e verdura, catene di distribuzione e professionisti del settore logistico.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 2.000 espositori provenienti da 56 Paesi, con una presenza di 260 aziende italiane.

