Al via accordo tra AGEA e AVEPA per ottimizzare la gestione dei fondi PAC 2023-2027

ROMA – L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) hanno firmato un accordo di collaborazione con l’obiettivo di ottimizzare ed efficientare le procedure per la gestione dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027.

L’accordo – promosso dai vertici di Agea – è stato siglato dal Direttore dell’Organismo di Coordinamento AGEA, Salvatore Carfì, e dal Commissario Straordinario AVEPA, Fabrizio Stella. La collaborazione testimonia l’impegno congiunto delle due Agenzie nel migliorare l’efficacia degli interventi e dei servizi offerti al settore agricolo e forestale, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.

L’accordo mira a semplificare l’accesso ai servizi per gli agricoltori, migliorare le procedure di gestione e controllo degli aiuti e promuovere l’innovazione tecnologica. AGEA e AVEPA si impegnano a condividere best practices, know-how e strumenti operativi per un reciproco miglioramento delle competenze e delle capacità. Particolare attenzione sarà dedicata alla condivisione dei software esistenti e in fase di sviluppo al fine di massimizzare l’efficienza e ridurre i costi.

L’intesa tra le due agenzie prevede inoltre la collaborazione nella gestione degli algoritmi per il sistema AMS (Sistema di Monitoraggio AGEA), l’utilizzo di intelligenza artificiale e machine learning per le verifiche automatizzate e l’aggiornamento del sistema di geotag. AGEA e AVEPA lavoreranno congiuntamente per migliorare l’interoperabilità dei sistemi e lo scambio di dati, anche in relazione al Sistema di Monitoraggio della PAC (SMP).

L’accordo prevede dunque una serie di progetti operativi prioritari, tra cui: la gestione di algoritmi per il sistema AMS AGEA, lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, l’upgrade del sistema di geotag, l’attivazione di un gruppo di lavoro Annual Performance Report e SMP, lo scambio di buone pratiche sull’anticipazione CSR e accordi con il sistema bancario, e infine la collaborazione sul Sistema di interoperabilità per lo scambio dei dati e la data platform integrata sul SIAN.

“Questo accordo rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente ed efficace dei fondi PAC, a beneficio degli agricoltori e del settore agricolo italiano nel suo complesso. AGEA e AVEPA, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, si impegnano a lavorare in sinergia per garantire la migliore attuazione possibile della Politica Agricola Comune e la messa a disposizione dei dati a beneficio dell’intero territorio italiano” lo hanno dichiarato il Direttore dell’Organismo di Coordinamento AGEA, Salvatore Carfì e il Commissario Straordinario AVEPA, Fabrizio Stella .

