Autunno gourmet e non solo a Castel Monastero nella campagna senese

CASTELNUOVO BERARDENGA (SIENA ) – Castel Monastero raffinato resort a 5 stelle a Castelnuovo Berardenga (Si) immerso tra suggestivi vigneti del Chianti inaugura la stagione autunnale con un ricco programma di eventi esclusivi.

Primo evento la Cena a 4 mani del 12 ottobre uno degli eventi culinari più attesi dell’autunno: una 4 mani in famiglia! Una straordinaria sinergia tra l’executive chef Davide Canella e il fratello Daniele Canella, entrambi toscani, che si esibiranno in un’autentica celebrazione della gastronomia contemporanea della loro regione. Secondo evento in collaborazione con alcuni tra i più rinomati interpreti della lirica, l’Hotel presenta il 1novembre Opera Night, una serata dedicate all’Opera, dove musica e gastronomia si fondono in un’esperienza senza pari. Gli ospiti, verranno trasportati in un viaggio sonoro nelle eleganti sale Ombrone e Library.

Il lungo weekend di Ognissanti, infine, offre un ricco programma. Il 1 novembre, l’Opera Night, mentre il giorno successivo, il 2 novembre, gli ospiti al mattino potranno partecipare a una Caccia al tartufo. L’evento, su prenotazione, sarà seguito da un pranzo a base di tartufo, con la possibilità di acquistare i preziosi frutti raccolti. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, sarà organizzata una degustazione di vini, un’immersione nelle migliori etichette del territorio (disponibile su prenotazione e con supplemento).

