Cinema ed enogastronomia: dal 25 al 27 ottobre con l’Umbria Film Festival

UMBERTIDE (PG) – A poca distanza dall’edizione di luglio, l’Umbria Film Festival tornerà ad animare i borghi umbri di Montone (Pg) e di Umbertide (Pg), nell’Alta Valle del Tevere, con un appuntamento autunnale che da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024 proporrà un calendario di eventi incentrati sull’originale connubio tra cinema e produzioni enogastronomiche di qualità del territorio.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Umbria, i sapori del cinema”, iniziativa di promozione turistica fortemente voluta dalla Regione Umbria e curata dalla Rete dei Festival del Cinema umbri, con l’obiettivo di promuovere la destagionalizzazione del turismo sul territorio attraverso la sinergia e l’originale abbinamento tra proiezioni cinematografiche e esperienze sensoriali, mettendo in luce luoghi e percorsi alternativi rispetto alle rotte turistiche più battute e favorendo una conoscenza più approfondita delle risorse regionali con la proposta di passeggiate e trekking alla scoperta delle dimensione artistica e naturalistica della regione unitamente a degustazioni guidate in suggestive cantine e frantoi.

Si comincerà venerdì 25 ottobre presso la Cantina Blasi di Umbertide (Pg), suggestiva struttura storica risalente al settecento che ospiterà una degustazione di vini e di prodotti locali, seguita dalla proiezione del film “Il Vegetale”, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti. I partecipanti potranno poi partecipare al tour guidato della cantina storica, tra botti centenarie e pareti in mattoni antichi, visitando anche la mostra fotografica “UFF. Color, Black & Wine” che racconta per immagini la storia dell’Umbria Film Festival, in una suggestiva atmosfera che celebra il cinema e la tradizione.

Anche la giornata di sabato 26 ottobre si svolgerà alla Cantina Blasi di Umbertide (Pg), iniziando con una Matinèe riservata agli studenti del Campus Leonardo da Vinci che assisteranno alla proiezione del film “Quanto basta” e proseguendo nel pomeriggio con l’Aperitivo Cinematografico che proporrà in degustazione il noto cocktail “Singapore Sling”, prediletto dai protagonisti del film “Paura e delirio a Las Vegas” interpretato da Johnny Depp e Benicio del Toro ed eseguito a cura di Sara Polidori, barlady campionessa mondiale ed eccellenza dell’alta Valle del Tevere.

La serata proseguirà poi con la Q&A – Question and Answer con Terry Gilliam, regista, presidente dell’Umbria Film Festival e cittadino onorario di Montone, e con la proiezione di “Paura e delirio a Las Vegas”, film diretto dallo stesso Terry Gilliam.

La tre giorni all’insegna di cinema e sapori del territorio si concluderà domenica 27 ottobre con il tour guidato che inizierà con il percorso “Viaggio nel tempo nel borgo di Montone” alla scoperta del cuore antico del borgo umbro e la visita alla Cantina Morganti dove si produce il vin santo, a cura del Consorzio del Vinosanto Affumicato dell’Alta Valle del Tevere, Presidio Slow Food, che tutela questo vino liquoroso da uve affumicate prodotto esclusivamente con uve del tipo Trebbiano, unitamente a Malvasia e anche Grechetto e Malfiore. A seguire si terrà la visita guidata all’Abbazia di Montecorona nel territorio di Umbertide, ambientazione scelta per girare alcune scene del film “Vita di Dante” di Pupi Avati, e dell’Eremo di Montecorona condotta dai monaci di clausura del mistico sito camaldolese fondato nell’XI secolo.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita e con prenotazione obbligatoria (e-mail: info@umbriafilmfestival.com).

