Il 16 ottobre a Bologna è la Giornata della Suinicoltura

BOLOGNA – Tutti esauriti i 260 posti a sedere della Sala Plenaria dell’RMH Raffaello Hotel di Modena che mercoledì 16 ottobre, a partire dalle ore 9, ospiterà la settima edizione della Giornata della Suinicoltura, organizzata da Expo Consulting srl, e sarà interamente dedicata all’emergenza legata alla Peste Suina Africana piombata nel nostro Paese quasi tre anni fa.

Le preiscrizioni per i posti disponibili in presenza sono chiuse e chi vorrà seguire l’evento potrà farlo in streaming collegandosi al link: https://www.expoconsulting.eu/giornata-della-suinicoltura-live-streaming/

Un importante e ricco parterre di relatori animerà la Giornata e il numeroso pubblico presente, composto da allevatori, veterinari, macellatori, operatori del settore, avrà la possibilità di interagire anche attraverso una piattaforma web realizzata per l’occasione.

Lo scopo è quello di favorire il dibattito che si preannuncia ricco di spunti di riflessione su ciò che è necessario fare per uscire in tempi ragionevolmente brevi da questa drammatica emergenza sanitaria.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario straordinario all’emergenza PSA, Giovanni Filippini, l’accesso alla Sala Plenaria prevede un percorso dedicato lungo il quale saranno sistemati tutti i presidi sanitari previsti per la disinfezione delle scarpe e delle mani.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it