Giornata mondiale alimentazione. Scaglia di Syngenta Italia sottolinea l’importanza della produzione sostenibile

MILANO – “Come ogni anno, la Giornata Internazionale dell’Alimentazione ci offre un’importante opportunità per riflettere sul futuro del sistema alimentare globale e sull’urgenza di garantire cibo sicuro, nutriente e accessibile a tutti, per farci interrogare su come meglio e collettivamente rispondere alle sfide della sostenibilità alimentare.

Oggi la priorità delle filiere è quella di produrre alimenti sufficienti per una popolazione mondiale in crescita, senza compromettere la salute del pianeta – ha dichiarato Massimo

Scaglia, Amministratore Delegato di Syngenta Italia – Nel 2023 come Syngenta abbiamo

implementato pratiche rigenerative su 9,9 milioni di ettari di terreni agricoli a livello globale, con benefici tangibili in termini di conservazione del suolo e protezione della biodiversità.

In particolare, sono state adottate misure per la conservazione del suolo e la promozione della biodiversità su 7,6 milioni di ettari.

Nello stesso anno, abbiamo inoltre investito 244 milioni di dollari in ricerca e innovazione per l’agricoltura sostenibile. Questi sforzi sono finalizzati a sviluppare soluzioni che consentono agli agricoltori di produrre in modo più efficiente e sostenibile, contribuendo alla sicurezza alimentare globale.

In questa giornata mondiale di promozione e testimonianza, ricordiamo l’importanza del contributo di tutti per un sistema agroalimentare più innovativo e resiliente. Perché il futuro del nostro Pianeta passa da quello dei nostri campi e della nostra agricoltura.”

