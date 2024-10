Parte da Montalcino (Si) la nuova edizione di Tra Borghi e Cantine

SIENA – Tra Borghi e Cantine, Dove la tradizione incontra il Gusto arriva al quarto appuntamento. E saremo a Montalcino, giovedì 24 ottobre, alle 20.30 alla Trattoria Il Pozzo con i vini dell’Azienda Talenti Montalcino.

Storico locale a Sant’Angelo in Colle, al confine della Val d’Orcia con la Maremma, la Trattoria Il Pozzo è l’indirizzo di fiducia per assaporare tutta l’autenticità della tipica cucina locale, gestita dalle sorelle Franca e Paola Binarelli, fautrici delle più antiche ricette della tradizione culinaria regionale.

Tra Borghi e Cantine incontra qui a Montalcino “La Dolce Strada: trova l’Igp” pensato e realizzato in collaborazione con Coripanf e Vetrina Toscana, con la partecipazione qui della Forneria Corsini, altra grande tradizione di Siena.

Nei 9 appuntamenti, fino al 28 novembre, ristoranti e cantine tracciano un percorso che ci porta a scoprire tradizioni, gusto, storia grazie a borghi, cucina toscana, legumi, storia, abbinamenti. In questo autunno 2024 all’ora di cena, alle 20.30, dunque troveremo l’appuntamento in cui le Doc e le Docg di Siena si uniscono ai sapori della tradizione culinaria. Anche in questa edizione le aziende del vino insieme al menù proporranno ai visitatori di Tra Borghi e Cantine una ulteriore possibilità di degustazione o visita all’interno delle loro strutture.

Quale sarà il percorso di degustazione di Tra Borghi e Cantina giovedì 24 ottobre alla Trattoria Il Pozzo con i vini dell’Azienda Talenti Montalcino? Si parte con Crostone con fagioli all’uccelletto e “gotino” insieme a Vintage Rosso IGT. Come primo piatto, Passata di ceci con tagliolini fatti a mano e olio nuovo e Rosso di Montalcino DOC 2022. Come secondo piatto, Capocollo di maiale alla fantasia dello chef con patate al forno insieme al Brunello di Montalcino DOCG 2019. E il dessert? Mousse di ricotta con ricciarelli e panforte di Siena con Forneria Corsini sulla Dolce Strada trova l’Igp.

Il 31 ottobre Borghi e Cantine si sposta nel sud della provincia e arriva all’Osteria del Conte a Montepulciano, che si è aggiudicato il riconoscimento quest’anno, insieme ai vini della Cantina Contucci. Il 7 novembre un grande classico: il Ristorante Redaelli a Bettolle con i vini Col D’Orcia di Montalcino. Il 14 novembre si torna in Val d’Elsa, al Ristorante Il Pino a San Gimignano con i vini dell’Azienda Pietra Serena di Arrigoni. Il 21 novembre invece è protagonista il Ristorante la Merla a Stigliano, a Sovicille, con i vini di Capanna Winery di Montalcino. Infine, il 28 novembre Betulia di Bettolle con i vini dell’Azienda Agricola Tiberini Radici profonde di Montepulciano.

La manifestazione è progettata da CAT Confcommercio Siena, Confcommercio Siena per il programma regionale di promozione Vetrina Toscana e Camera di Commercio Arezzo Siena. Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l’identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico. Tra Borghi e Cantine è un evento del programma regionale di Vetrina Toscana, con la Camera di Commercio di Arezzo Siena, ha la collaborazione di Fisar Val di Chiana e Valdelsa Siena, le scuole superiori Ricasoli e Pellegrino Artusi, Coripanf, ovvero i Comitati per la promozione dei Ricciarelli Igp di Siena e il Panforte Igp di Siena che saranno co-protagonisti di tutte le serate, con il programma, sempre di Vetrina Toscana, “La dolce strada: trova l’Igp”.

E’ possibile scrivere a elapadula@confcommercio.siena.it. Il costo a persona dei menù oscillano tra 40 e 50 euro. Tutto il programma ed i menù di ogni serata si trovano sul sito www.borghiecantinesiena.it.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it