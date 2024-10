Grana Padano e la guida Vinibuoni d’Italia. Eccellenze del gusto crescono insieme

Desenzano del Garda (BS) – Il Consorzio Tutela Grana Padano celebra le eccellenze vinicole italiane, con le quali il formaggio dop più consumato nel mondo crea abbinamenti di grande successo, e rinnova la partnership ormai pluridecennale con Vinibuoni d’Italia, che l’8 novembre a Merano, allo spazio eventi KIMM (Pfarrgasse 2 Via Parrocchia), presenterà la sua guida, giunta alla ventesima edizione.

Ispirata alla tradizione enologica italiana e destinata a valorizzare le radici locali, il territorio e la tipicità, la pubblicazione di Vinibuoni d’Italia dà un segnale preciso sul made in Italy del vino ai consumatori e al mercato italiano ed estero. In particolare è la sola dedicata ai vini da vitigni autoctoni, gioielli enologici prodotti al 100% da vitigni che sono presenti nella Penisola da oltre 300 anni.

“Il legame forte ed esclusivo con il territorio di produzione è il denominatore comune che unisce il Grana Padano DOP nelle sue varie stagionature alle zone di coltivazione con i vini radicati in una ben precisa comunità – sottolinea Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano – Ogni iniziativa di promozione fondata su questo rapporto ci vedrà sempre disponibili per iniziative comuni e per la valorizzazione reciproca ed efficace delle produzioni”.

Il Grana Padano DOP confermerà quindi alla manifestazione di Merano abbinamenti di grande fascino con vini di assoluto prestigio scelti dalla guida.

