Alluvione Valencia, Albertini (Arancia Rossa di Sicilia Igp): Cordoglio per le vittime e vicinanza ai colleghi agrumicoltori valenciani

CATANIA – “Le immagini che giungono dalla Spagna, dalla regione di Valencia, ci rattristano e sono un colpo al cuore.

Esprimiamo cordoglio per le tante vittime di questo evento meteorologico estremo. Il nostro pensiero va anche ai tanti colleghi agrumicoltori e agricoltori della regione provati da questa catastrofe. Noi agricoltori siamo abituati a fare i conti con l’aleatorietà delle condizioni meteorologiche, ma gli eventi estremi di questa portata producono danni incalcolabili, non solo ai frutti pronti alla commercializzazione, ma anche all’economia di una regione fortemente agricola. Adesso è il momento del cordoglio e della conta dei danni, ma subito dopo bisognerà ragionare, a livello di unione europea e poi sul piano dei singoli Paesi, su come agire per evitare che gli eventi meteorologici estremi impattino il meno possibile sul territorio. Istituzioni, ricerca e agricoltori, da sempre custodi del territorio, debbono lavorare insieme per trovare delle soluzioni pratiche e pronte da mettere in opera”.

Così la vicepresidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia e coordinatrice per l’Italia del gruppo europeo di contatto agrumi Elena Albertini, in una nota inviata in rappresentanza dell’intero consiglio di amministrazione del Consorzio.

Il Consorzio ha inviato anche una missiva ai colleghi dei consorzi agrumicoli valenciani per esprimere solidarietà e accogliere le richieste dagli agricoltori della regione iberica colpita dall’alluvione.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it