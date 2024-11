Precisione in Campo: la nuova App di Agricolus a EIMA 2024

BOLOGNA – Il settore agricolo sta vivendo una trasformazione radicale con l’introduzione di tecnologie innovative che consentono di ottimizzare la produzione e ridurre gli sprechi.

Tra queste, le applicazioni per smartphone dedicate all’agricoltura di precisione rappresentano un potente strumento per agricoltori e tecnici che vogliono migliorare le pratiche agronomiche.

Agricolus, azienda umbra che sviluppa soluzioni digitali per l’agricoltura dal 2017, annuncerà ufficialmente a Eima International, in programma dal 6 al 10 novembre a Bologna Fiere, il rilascio della sua nuova App con una vasta gamma di funzionalità per monitorare e analizzare lo stato di salute delle colture e per gestire le attività in azienda.

Registrazione e Mappatura dei campi

La nuova App si distingue per la sua semplicità di utilizzo sin dalle fasi iniziali: una volta registrati, gli utenti iniziano a mappare i propri campi in modo facile e intuitivo disegnando manualmente i contorni dell’appezzamento direttamente sulla mappa o utilizzando il rilevamento automatico. Quest’ultima opzione sfrutta la tecnologia di rilevamento GPS e immagini satellitari per identificare automaticamente i confini dei campi, riducendo il margine di errore e risparmiando tempo prezioso. Questo approccio ibrido offre la massima flessibilità, permettendo agli agricoltori di adattare la mappatura alle loro specifiche esigenze.

Monitoraggio da remoto con indici di vegetazione

All’interno della nuova App, grazie all’analisi di sette diversi indici di vegetazione, si può valutare lo stato di salute delle colture. Gli indici offrono una panoramica dettagliata dello stato di crescita delle piante, consentendo di prendere decisioni informate su aspetti quali lo stress idrico, la carenza di nutrienti e le fitopatie. L’agricoltore può quindi visualizzare i dati in tempo reale, favorendo l’identificazione di problemi potenziali e la pianificazione di interventi mirati.

Dati meteo e Modelli Previsionali per una gestione ottimale delle colture

L’utente ha anche a disposizione i dati delle stazioni meteo collegate e modelli previsionali avanzati. Queste funzionalità permettono di stimare con precisione i fabbisogni delle colture e di prevenire l’insorgere di fitopatie e la presenza di insetti dannosi.

I dati meteo includono informazioni cruciali come temperatura, umidità, velocità del vento e precipitazioni. I modelli previsionali combinano questi dati, caratteristiche coltura specifiche e informazioni storiche per prevedere con precisione le esigenze della coltura in ogni fase del ciclo di crescita.

Gli agricoltori possono così pianificare in anticipo le operazioni di difesa, irrigazione e fertilizzazione, evitando sia l’eccesso che la carenza di risorse, con un impatto positivo sulla resa e sulla sostenibilità ambientale.

Raccolta dati in campo e gestione delle operazioni colturali

Le funzionalità della nuova App dedicate alla raccolta e analisi dei dati in campo permettono di registrare informazioni dettagliate sulle colture, analisi del suolo e insorgenza di eventuali problemi allegando foto e note, anche vocali, da condividere in tempo reale con i propri collaboratori. Anche le operazioni colturali svolte possono essere registrate e gestite: per ognuna viene creata una scheda dettagliata, creando un archivio digitale. Questo sistema non solo facilita la pianificazione delle future attività, ma è anche un ottimo strumento per conformarsi a eventuali requisiti normativi e certificazioni di qualità.

