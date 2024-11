BASF lancia Enervin System per la gestione efficace della peronospora

Cesano Maderno (MB) – La Divisione Agricultural Solutions di BASF annuncia la registrazione di Evervin System® il nuovo antiperonosporico sistemico per vite e colture orticole.

Il nuovo fungicida combina due sostanze attive complementari, Initium® (ametoctradina) e fosfonato di potassio (KHP), in una formulazione liquida ottimizzata che garantisce la protezione completa di foglie e frutti.

In una fase di importanti cambiamenti dovuti all’impatto normativo e segnata dall’uscita di sostanze attive ampiamente utilizzate nella vite e nelle colture orticole, cresce l’attenzione verso soluzioni in grado di garantire una difesa efficace e sostenibile.

Evervin System® protegge dalla peronospora su vite e orticole grazie all’azione preventiva di Initium® e all’attività diretta e indiretta del fosfonato di potassio, garantendo la massima efficacia in ogni condizione e una lunga persistenza di azione. Inoltre, la sua formulazione, grazie al meccanismo d’azione unico ed esclusivo, si inserisce facilmente in tutte le linee di difesa in alternanza ad altri prodotti.

“In questo momento di transizione nelle strategie di difesa, accompagniamo clienti e agricoltori introducendo nel mercato una nuova soluzione” – commenta José Antonio Salinas, Marketing Manager BASF Agricultural Solutions – “La formulazione innovativa, che combina due sostanze attive uniche e complementari, ha dimostrato un’efficace protezione dalla peronospora, come evidenziato dai campi prova condotti negli ultimi anni nei principali areali produttivi di vite e orticole.

Enervin® System contiene in sospensione particelle fini di Initium® (ametoctradina) che, fissandosi fortemente sullo strato ceroso degli organi vegetali, forma un deposito in grado di seguirne la crescita in modo dinamico (azione cerodinamica) e assicura una solida azione preventiva. Questa caratteristica peculiare garantisce, inoltre, una forte resistenza al dilavamento. Invece il fosfonato di potassio (KHP), un sale inorganico completamente solubile in acqua, viene rapidamente assorbito dalla vegetazione e redistribuito nell’intera pianta. La sue proprietà di elevata sistemia e capacità di accumulo garantiscono la protezione della nuova vegetazione.

Per maggiori informazioni su Enervin® System e per scaricare l’etichetta e la documentazione completa clicca qui.

Informazioni sulla Divisione Agricultural Solutions di BASF

Ogni cosa che facciamo è guidata dalla passione per l’agricoltura. L’agricoltura è fondamentale per garantire cibo sano e accessibile ad una popolazione in continua crescita, riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente. Per questo collaboriamo con partner ed esperti al fine di integrare i criteri di sostenibilità in tutte le decisioni di business. Con una spesa di 944 milioni nel 2023, continuiamo ad investire in modo significativo in Ricerca e Sviluppo, trasformando il nostro pensiero innovativo in azioni concrete sul campo. Le nostre soluzioni sono sviluppate per adattarsi ai diversi sistemi colturali.

La nostra offerta unisce sementi e tratti genici, prodotti per la protezione delle colture, strumenti digitali e nuovi modelli di gestione della sostenibilità per aiutare agricoltori e filiera agroalimentare a raggiungere i migliori risultati. Con team di esperti in laboratorio, in campo, negli uffici e in produzione, facciamo tutto il possibile per costruire un futuro sostenibile per l’agricoltura. Nel 2023, la nostra divisione ha generato un fatturato di 10,1 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni, invitiamo a visitare il sito www.agro.basf.it o i nostri canali social.

