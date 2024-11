Nuova tecnologia di prevenzione del blocco delle colture, sterzo personalizzabile per le trinciacaricatrici semoventi FR Forage Cruiser

MODENA – Un nuovo sistema che aiuta a massimizzare la produttività riducendo al minimo il rischio di intasamento, la tecnologia CustomSteer™ che riduce i tempi di svolta a fine campo e comandi ed elettronica perfezionati all’interno di una cabina completamente rinnovata.

Sono i principali miglioramenti apportati alle mietitrebbie semoventi New Holland FR Forage Cruiser 2025, che comprendono cinque modelli dall’FR480 (476 CV max) all’FR920 (911 CV max). I modelli FR migliorati, che incorporano parti di usura aggiornate per aumentare la durata e ridurre i costi di gestione, vengono lanciati dopo il recente lancio del nuovo pick-up UltraFeed™ da 3,0/3,5/4,0 m, con il nuovo design della coclea e la trasmissione a cinghia per impieghi gravosi.

Nuovo sistema di prevenzione delle ostruzioni: una novità nel settore

Per aiutare gli operatori a sfruttare appieno il potenziale del loro FR Forage Cruiser, un nuovo sistema di rilevamento e prevenzione degli intasamenti è stato sviluppato internamente al Centro di eccellenza per le trinciacaricatrici di New Holland a Zedelgem, in Belgio. Primo sistema di questo tipo nel settore, si basa su un sensore radar montato sul tubo di lancio che monitora il flusso del raccolto in uscita dalla macchina, rilevando qualsiasi variazione della sua velocità in relazione alla velocità di avanzamento della macchina. In caso di calo, l’operatore riceve un avviso di riduzione della velocità di avanzamento. In questo modo si riduce la probabilità che si verifichino ostruzioni e, nel caso in cui si verifichi un’ostruzione, la bonifica e la ripresa del lavoro saranno molto più rapide. Il sistema aiuta anche gli operatori meno esperti a guidare con maggiore sicurezza, assicurando che possano massimizzare la produzione.

IntelliFill™ aggiornato

Le prestazioni di riempimento automatico dei rimorchi IntelliFill sono state migliorate per garantire che il riempimento dei rimorchi a mani libere funzioni anche nelle condizioni più difficili. Il sistema consente il riempimento automatico su un arco di 210⁰, passando autonomamente dal riempimento posteriore a quello laterale e consentendo all’operatore di concentrarsi completamente sul lavoro da svolgere. Una nuova interfaccia utente fornisce un feedback in tempo reale, con una telecamera che mostra l’avanzamento del riempimento del rimorchio, sovrapposta agli indicatori chiave del sistema per informare l’operatore sulle prestazioni di riempimento.

CustomSteer™ accelera le svolte a fine campo

Già collaudata su altre macchine New Holland, la tecnologia CustomSteer del FR Forage Cruiser consente all’operatore di impostare il rapporto tra il numero di giri del volante da un fine corsa all’altro. In questo modo è possibile effettuare svolte rapide a fine campo con un movimento minimo del volante, mentre su strada è possibile ripristinare la sensibilità dello sterzo originaria. Il risultato è un maggiore comfort per l’operatore, una maggiore rapidità nelle operazioni sul campo e la massima sicurezza stradale.

Caratteristiche tecnologiche di maggiore precisione

Con la tecnologia aggiornata del sensore NIR NutriSense™, i clienti possono visualizzare in modo accurato e tempestivo i dati sui nutrienti delle colture raccolte dalla macchina, migliorando l’elaborazione dei dati per la gestione dei campi e delle aziende agricole. È offerto come opzione installata in fabbrica e fa parte della nuova piattaforma web e mobile di gestione dell’azienda agricola FieldOps.

Le FR Forage Cruiser sono compatibili con la nuova funzione Connectivity Included, che consente la connettività senza abbonamento per l’acquisto di nuove attrezzature. Questo funziona anche con la funzionalità IntelliField™, che fornisce funzionalità di condivisione dei dati sul campo in tempo reale per i confini, le linee guida e i dati di copertura quando più macchine operano nello stesso campo. I dati possono essere trasferiti e IntelliField può essere utilizzato con un abbonamento unico.

Una cabina più silenziosa, più spaziosa e più informativa

Le migliorie apportate alla cabina dell’FR Forage Cruiser offrono maggiore spazio, comfort, visibilità e soppressione del rumore. Rispetto alla cabina precedente, c’è il 12,5% di spazio in più sul pavimento, 6 cm in più di corsa del sedile e spazio di stivaggio oggetti aumentato. I finestrini anteriori e posteriori a doppio strato, oltre ai materiali fonoassorbenti migliorati nel pavimento, nel tettuccio e nella parete posteriore, hanno contribuito a ridurre la rumorosità interna di 2,5 dB. I posti a sedere sono stati aggiornati, con tre nuove scelte di sedili per l’operatore e sedili per l’istruttore abbinati. La console di destra è stata rivista per garantire un funzionamento più intuitivo, mentre l’impugnatura multifunzione CommandGrip™ migliorata offre una corsa più agevole e interruttori aggiornati.

Il touchscreen IntelliView™ IV Plus da 30 cmsostituisce l’IntelliView IV da 26 cm, con una maggiore potenza di elaborazione che si traduce in un tempo di avvio più rapido, una migliore reattività e una migliore visibilità e leggibilità alla luce diretta del sole, grazie alla grafica potenziata. Se lo si desidera, può essere integrato con un secondo display per la gestione separata della mappatura, dell’autoguida e del riempimento automatico del rimorchio IntelliFill™. Per una maggiore reattività e prontezza di riflessi, l’intera architettura dell’elettronica FR è stata aggiornata.

