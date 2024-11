SpyFly, la trappola intelligente che con l’algoritmo IA cattura i parassiti dannosi per le colture

BOLOGNA – Si chiama Netsens SpyFly by Agrorobotica ed è una trappola avanzata in grado di attrarre, catturare e riconoscere tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale i parassiti dannosi per le colture, inviando un alert in tempo reale agli agricoltori in caso di minacce di specie altamente infestanti.

Un vero e proprio sistema di monitoraggio dello stato di salute delle colture e delle infestazioni da insetti parassiti nelle culture che utilizza esche a base di feromoni per attrarre e catturare insetti dannosi, SpyFly, presentata ad Eima International 2024, cattura foto giornaliere di questi insetti e trasmette le immagini al cloud. Inoltre, il dispositivo monitora dati sul campo come temperatura, umidità e pressione barometrica.

SpyFly nasce dall’innovazione di Agrorobotica che, sfruttando algoritmi di apprendimento è in grado di creare sensori ad alto contenuto tecnologico e dal contributo di Netsens, azienda che produce sistemi tecnologici per agricoltura, meteorologia, ambiente e viabilità made in Italy.

“La SpyFly rappresenta un perfetto complemento per i nostri prodotti di monitoraggio e controllo digitale delle colture, e consentirà ai nostri Clienti di avere un facile ed intuitivo feedback dal campo sulla presenza di insetti nocivi, integrando l’informazione con gli altri dati e modelli che già mettiamo a disposizione ” ha spiegato Antonio Manes, Amministratore Delegato di Netsens.

Rispetto alle soluzioni tradizionali, SpyFly permette di ottenere preziosi benefici aiutando gli agricoltori a prevenire le perdite del raccolto, incrementando la resa delle proprie colture, contribuendo a ridurre i costi di monitoraggio e dell’utilizzo di pesticidi.

Il monitoraggio real-time di insetti nocivi per il raccolto viene gestito interamente da smartphone o tablet, riducendo al minimo l’intervento umano per il riconoscimento delle specie infestanti.

“Siamo molto felici di questa alleanza. Grazie a questo accordo, Agrorobotica potrà avvalersi della rete di vendita e delle competenze di Netsens, permettendo una maggiore penetrazione del mercato e un accesso facilitato ai vari segmenti di clientela. Entrambe le aziende condividono l’impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, elementi chiave che guideranno la nostra collaborazione. Insieme, potremo offrire soluzioni ancora più avanzate e soddisfare meglio le esigenze di un mercato agricolo in grande trasformazione” ha aggiunto Andrea Sozzi Sabatini, Socio ed Amministratore unico di Agrorobotica.

La prevenzione è il principio chiave su cui si basa la SpyFly, a partire dalla tutela della resa e della qualità delle colture ma anche con un’attenzione particolare sull’impatto ambientale, tramite la prevenzione di attacchi di insetti nocivi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it