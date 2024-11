Coltivare i dati aziendali per misura la sostenibilità. Ad Eima il focus di cinque università

BOLOGNA – Cinque università italiane – Bologna, Catania, Padova, Teramo e Torino – assieme per supportare gli agricoltori sul fronte della sostenibilità.

Nella cornice di Eima International, si è svolto il workshop del progetto DATA-BUS, dedicato alla presentazione dei risultati intermedi della ricerca e alle prospettive future per il monitoraggio degli indicatori di sostenibilità economica, ambientale e sociale nel settore agroalimentare. L’evento ha offerto un’opportunità preziosa per discutere innovazioni e pratiche sostenibili con accademici, professionisti e stakeholder del settore.

Il progetto DATA-BUS (Digital Agriculture Technology to Achieve data to Build User-friendly Sustainability indicators), finanziato dal Miur nell’ambito del Programma PRIN 2020, mira a sviluppare strumenti e indicatori per una valutazione più precisa e utile della sostenibilità nelle filiere agroalimentari.

Coordinato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in collaborazione con altre università italiane, il progetto si basa su una metodologia integrata per monitorare e migliorare l’impatto ambientale, economico e sociale delle attività agricole.

Durante il workshop in Eima si sono approfondite le attività svolte attraverso interventi di ricercatori (Michele Mattetti – Unibo, Lorenzo Comba – Unito, Luigi Sartori – Unipd, Sabina Failla –Unict, Silvia Coderoni – Unite e Maurizio Canavari – Unibo) e di Valerio De Paolis di Confagricoltura, stakeholder del progetto

Tra i temi trattati, l’analisi del ciclo di vita e gli strumenti di valutazione ambientale, l’impatto delle pratiche agricole sulle risorse naturali e sulla biodiversità, le prospettive future per una transizione sostenibile nel settore agricolo e lo sviluppo di indicatori innovativi per la sostenibilità agroalimentare.

La discussione conclusiva ha permesso di raccogliere feedback preziosi per l’affinamento degli indicatori, che saranno oggetto di una successiva valutazione attraverso un sondaggio a livello nazionale.

