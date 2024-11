Grano duro: valori stabili (6 novembre) a Foggia. Il Fino resta a 320-325 euro/tonn. e perde 190 euro in 2 anni (-37%)

Il valore del Fino resta a 320-325 euro a tonnellata.

Rispetto alla stessa data del 2023 – 8 novembre – il grano duro FINO è sceso di 60 euro a tonnellata (era quotato 380-385 euro/t.) pari al – 15,58%. Ma se confrontiamo il dato di questa settimana con lo stesso periodo di 2 anni fa – 9 novembre 2022 – il valore è crollato di 190 euro, il FINO infatti valeva 510-515 euro a tonnellata, con una diminuzione del 36,89%. (in fondo all’articolo il link per consultare i nostri archivi su prezzo grano).

Tutti invariati anche gli altri valori del listino. Tranne l’aumento di 5 euro a tonnellata, fra i cruscami di frumento, per farinaccio, tritello cubettato e crusca e cruschello.

I LISTINI SETTIMANALI (e tutti i valori del 2024)

La quotazione del FINO resta a 320-325 euro/t. (era sempre a 320-325 il 30.10, 23.10, il 16.10 e il 9.10; a 317-322 euro/t. il 2.10; a 315-320 il 25.9.24; a 310-315 euro/t. il 18.9; a 315-320 euro/t anche l’11, il 4 settembre; 30 agosto e il 7 agosto, il 31.7, il24.7, 17.7 e il 10.7; mentre era a 331-336 il 03.07, 337-342 era il 26.6 e 19.6; NQ il 12 e il 5 giugno 2024, 350-355 euro/t. il 5 giugno, 29, 22, il 15 e l’8 maggio 2024, e il 24.4 e 17.4; era a 340-345 il 10.4 e il 3.4.24; era 330-335 euro/t. il 27.3; il 20.3 era a 315-320 euro/t.; il 13.3 era a 322-327 euro/t.; a 337-342 euro/t. il 6.3; era a 357-362 euro/t. il 26.2; mentre il 21.2.24 era a 372-377 euro/tonn.; a 375-380 euro/tonnellata il 14.2, a 378-383 euro/t. il 7.2.24; a 383-388 il 31.1.24; a 390-395 il 24.1 e 17.1.24; era a 385-390 euro/t. il 10.1 e 380-385 euro/t. il 20 dicembre 2023).

Il BUONO MERCANTILE resta a 310-315 euro/t. (sempre a 310-315 euro/t. il 30.10, il 23, il 16 e il 9.10; il 2.10 era a 307-312 euro/t.; a 305-310 euro/t. il 25.9; era a 300-305 euro/t. il 18.9; a 305-310 euro/t. anche l’11 e il 4 settembre; 30 e 7 agosto, il 31.7, 24.7, il 17.7 e il 10.7; a 321-326 il 3.7, NQ il 26 e 19, il 12 e il 5 giugno; era a 325-330 anche il 29, 22, il 15 e 8 maggio, il 24 e il 17.4; era a 315-320 euro/t. il 10.4. e il 3.4.24; mentre il 27.3 era a 305-310 euro/t.; a300-305euro/t il 20.3; a 305-310 euro/t. il 13.3; il 6.3 era a 320-325 euro/t. (il 26.2 era a 340-345 euro/t.; il 21.2 era a 350-355 euro/t.; il 14.2 era a 355-360 euro/t.; a 365-370 euro/t. il 7.2.24; a 370-375 euro/t. il 31.1; a 380-385 era il 24.1 e il 17.1.24; mentre il 10.1.24 era 370-375 euro/t.; 365-370 euro/t. il 20 dicembre 2023).

Stabile anche il MERCANTILE che a quota 300-305 euro/t. (era sempre a 300-305 euro/t. il 30.10, il 23.10, il 16 e il 9.10; il 2 ottobre era a 297-302 euro/t. , mentre a 295-300 euro/t. il 25 settembre; a 290-295 euro/t. il 18.9 cos’ come l’11 e il 4 settembre, il 30 e il 7 agosto, mentre a quota 295-300 euro/t il 31.7 17.7, mentre era NQ il 10.7 e il 3.7 e anche il 26 e 19, il 12 e 5 giugno 2024; a 305-310 euro/t. il 29, 22, il 15 e 8.5 e 24.4 e il 17.4; era a 295-300 euro/t. il 10.4 e il 3.4.24 era a 295-300 euro/t.; era a 285-290 euro/t. il 27.3; il 20.3 era a 280-285 euro/t.; il 13.3 era a 285-290 euro/t. (era 300-305 euro/t. il 6.3; il 26.2 valeva 320-325 euro/t.; mentre era a 330-335 euro/t. il 21.2; e a 330-335 il 14.2; il 7.2.24 era a 335-340 euro/t.; 340-345 euro/t. il 31.1; era a 345-350 il 24.1 e il 17.1.24; il 10.1.24 era a 335-340 euro/t; a 330-335 euro/t.il 20 dicembre 2023).

Anche il frumento duro BIOLOGICO resta a quota 375-380 euro/t. (così come era a 375-380 euro/t. il 30, il 23, il 16 e il 9 ottobre; il 2 ottobre era a 372-377 euro/t.; a 370-375 euro/t. il 25.9; a 365-370 euro/t il 18.9, stesso valore dell’11 e del 4 settembre; 30 agosto e del 7 agosto; così come il 31.7, il 24 e 17 luglio a 370-375 euro/t. così come il 10.07, il 3.7 NQ il 26 e 19, 12 e 15 giugno; a 375-380 euro/t. il 29, il 22, il 15 e 8.5, il 24.4 17.4; a 365-370 euro/t. il 10.4 e il 3.4.24 e il 27.3; il 20.3 era a 357-362 euro/t.; il 13.3 era a 362-367 euro/t.; il 6.3 valeva 377-382 euro/t. (era a 397-402 euro/tonn. il 26.2; era a 402-407 euro/tonn. il 21.2; era a 14.2 e il 7.2 era a 407-412 euro/t., era sempre a 410-415 euro/t. il 31.1 ; a 415-420 euro/t. il 24.1 e 17 gennaio; era a 405-410 euro/t. il 10.1.23; a 400-405 il 20 dicembre 2023).

