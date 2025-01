Lollobrigida: 76 mln Fondo Eccellenze per valorizzare chi lavora per mantenere alta bandiera Made in Italy

ROMA – “Un anno di risultati: Fondo Eccellenze. 76 milioni di euro per valorizzare chi, ogni giorno, lavora per mantenere alta la bandiera del Made in Italy”.

Lo scrive sui social il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Un sostegno mirato a far investire in innovazione ristoranti, pasticcerie, gelaterie e altre attività che rappresentano l’eccellenza italiana, utilizzando con maestria prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e biologici – continua Lollobrigida. Non ci siamo fermati qui: con questa misura, formiamo giovani talenti e garantiamo alle imprese personale qualificato, preparato per affrontare al meglio le sfide del mercato e produrre qualità.

Crediamo in un’agroalimentare che non solo celebra la tradizione, ma investe nel futuro. Per il Governo Meloni, sostenere i giovani e offrire loro opportunità concrete significa garantire che il Made in Italy resti un simbolo di qualità e innovazione nel mondo” ha concluso il ministro Lollobrigida.

