Colture in fuori suolo. Convegno a Policoro (Matera) il 16 gennaio

POLICORO (MATERA) – Colture in fuori suolo, opportunità e vantaggi della tecnica.

E’ il tema del convegno in programma a Policoro (Matera) – Hotel San Vincenzo -, il prossimo 16 gennaio (ore 17.30), organizzato da Combimetal Carrera.

Un convegno di formazione – spiegano gli organizzatori – dedicato alle colture in fuori suolo, un settore in forte sviluppo che offre straordinarie opportunità per il futuro dell’agricoltura sostenibile.

Durante l’incontro, saranno illustrate le opportunità e i vantaggi derivanti da coltivazioni idroponiche e come queste tecniche possono garantire una maggiore produttività degli impianti, contribuendo a un incremento significativo della resa agricola.

Quali sono i corretti approcci da utilizzare per ottenere i migliori risultati e come convertire una serra da coltivazione in suolo in coltivazione in fuori Suolo. Inoltre, sarà affrontato il tema dell’impatto positivo che queste pratiche hanno sull’ambiente, con la possibilità di ridurre il consumo di acqua e ottimizzare l’uso delle risorse, anticipano da Combimetal Carrera.

LINK PER PARTECIPARE

