Salumi. Il 18 febbraio un talk show promosso da IVSI per parlare del rapporto dell’alimentazione con salute e benessere

MILANO – Qual è l’asso nella manica da giocarsi a tavola, prima e dopo l’allenamento? È possibile godersi una serata tra amici quando si segue un regime ipocalorico? Il panino: tentazione o soluzione? Sport, vita sociale e dieta sono da sempre i temi più controversi e commentati da chi segue un percorso di remise en forme o che, semplicemente, punta a adottare uno stile di vita sano, senza rinunciare al gusto del cibo e dei momenti in compagnia. Ed è proprio per rispondere alle tante domande che orbitano intorno all’universo benessere e stili di vita che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) promuove un talk show.

L’iniziativa voluta da IVSI rientra nell’ambito della campagna “Let’s Eat – European Authentic Taste” e Melarossa.it – la prima testata online italiana sulla corretta alimentazione – organizzano il prossimo 18 febbraio Food&Fit, un appuntamento live a partire dalle 12.00, condotto dalla giornalista RAI, Federica de Denaro. Basterà collegarsi sul profilo IG di Melarossa @dietamelarossa (41,5mila follower) e su Facebook Watch della pagina “Dieta Melarossa” (oltre 143mila fan) e partecipare così ad un momento di informazione e di intrattenimento

Sulla dieta e sport, ovvero l’asso nella manica da giocarsi in allenamento, ha sottolineato il nutrizionista Luca Piretta che “per chi pratica attività sportiva è fondamentale una dieta equilibrata. I salumi grazie alle proteine, vitamine e sali minerali che contengono, offrono un valido aiuto per un corretto e adeguato apporto nutrizionale, purché la loro assunzione sia armonizzata all’interno di un modello alimentare mediterraneo. Riguardo invece alla possibilità di non rinunciare alla vita sociale anche quando si è a dieta, Piretta ha detto che “in questo caso possono venire in aiuto alimenti come i salumi che abbinati alle verdure e alla frutta, possono apportare vantaggi insospettati, come per esempio l’ottimizzazione dell’assorbimento del ferro o la riduzione dell’assorbimento dei grassi, oltre a rendere piacevole e gustoso un incontro tra amici”.

Saranno presenti al talk show la conduttrice e showgirl Roberta Capua, che da quattro anni è diventata ormai punto di riferimento televisivo in tema di food e Max Mariola, irriverente cuoco, conduttore e youtuber, che proporranno anche delle gustose ricette. A giudicare le loro proposte – ma solo dal punto di vista nutrizionale – l’esperto Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell’Università Campus Biomedico di Roma che sui temi che saranno dibattuti durante il live ha dato già delle anticipazioni.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it