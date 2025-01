Grano duro, quotazioni invariate (7 gennaio) nel primo listino del 2025 (Bari). Il Fino vale a 318-323 euro a tonnellata

BARI – Valori invariati nella prima quotazione 2025 per il grano duro.

E’ quanto emerge dal listino della commissione cereali e legumi della Borsa Merci di Bari, di oggi, martedì 7 gennaio (rispetto all’ultima quotazione del 2024).

Il valore del Fino resta quindi a 318-323 euro a tonnellata; non quotati il Buono Mercantile ed il Mercantile.

Invariato anche il grano duro Biologico per quanto riguarda il Fino che è quotato 366-371 euro/t. Anche in questo caso non quotati il Buono Mercantile ed il Mercantile.

Invariati tutti gli altri valori del listino, tranne qualche aumento per i cruscami di grano duro e tenero: Crusca larga di tenero/cruschello di tenero in sacco di carta + 3 euro/t.; Cruscame di tenero cubettato rinfusa: invariato; Tritello di duro rinfusa + 3 euro/t.; Cruscame di duro cubettato rinfusa: invariato. Farinaccio di duro rinfusa: invariato; Farinaccio di duro in sacco di carta: invariato; e il Farinaccio di tenero in sacco di carta: invariato.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it